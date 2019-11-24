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الوهيبي لممارسي التحقيق بالتعليم: طبقوا النظام وأحسنوا نية أعمالكم

"تعليم الرياض" تستضيف ورشة عن مهارات الإداري لمنسوبي المتابعة

أكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه يجب على ممارسي التحقيق في إدارات المتابعة بالتعليم اكتساب أخلاقيات العمل وأدبيات التعامل خلال مباشرة القضايا المتعددة وعدم الاجتهاد الشخصي أو الخطأ، والارتكاز على أسس علمية تستند إلى اللوائح والأنظمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة مهارات التحقيق الإداري لمديري ومديرات المتابعة في تعليم الرياض ومحافظات المنطقة، وذلك بحضور مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز بن منصور العنزي، وعبدالرحمن البديلي مدير إدارة المتابعة في تعليم الرياض، وعدد من قيادات التعليم.

ووجه الوهيبي حديثه لهم بقوله: "طبقوا النظام وأحقوا الحق، وأحسنوا النية في أعمالكم، وعليكم بالضبط والشفافية والأمانة وإتقان مهارات التحقيق الإداري، فأنتم تؤدون رسالة عظيمة، أهنئكم عليها".

وأضاف الوهيبي أن رسالة التعليم عظيمة وينتظر ولاة أمرنا أن نؤديها بأمانة ورعاية أبنائنا وبناتنا، وإعانة المدرسة على أن تكون بيئة تربوية قادرة على تحقيق ذلك، من خلال ضبط كافة العمليات والمدخلات فيها، وفي الجهات التي تقدم الخدمة لها".

من جانبه، قال مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز العنزي: "نعمل من خلال هذه الورشة على الخروج بمهارات ومعارف تخدم الميدان التربوي والحد من المخالفات وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل قيادتنا الحكيمة".

ونوه العنزي إلى أنه يجب علينا التكاتف والتعاضد لتطبيق الأنظمة ومكافحة الفساد الإداري، والمعرفة التامة بالأنظمة المقررة في التعليم وعدم تجاوزها أو الإخلال بها، وتحقيق العدل والمساواة".

من جهته، أكد مدير إدارة المتابعة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبدالرحمن البديلي أن إدارات المتابعة في جميع أجهزة الدولة تمثل دورًا رقابيا مهمًا داخل إداراتها، وتماشيًا مع ما تشهده جميع القطاعات من تطوير، كان لا بد من عقد مثل هذه اللقاءات والورش التدريبية واستثمار القدرات والكفاءات.



وبين مدير المتابعة، أن ورشة مهارات التحقيق الإداري تهدف إلى إكساب مهارات التحقيق وإعداد التقارير القضائية والاستفادة من تجارب المشاركين، وستتناول التحقيق الإداري وإجراءاته وآلياته ومواصفات ومعايير التقرير القضائي.

المدير العام للتعليم في منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوهيبي لممارسي التحقيق بالتعليم: طبقوا النظام وأحسنوا نية أعمالكم
سبق

أكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه يجب على ممارسي التحقيق في إدارات المتابعة بالتعليم اكتساب أخلاقيات العمل وأدبيات التعامل خلال مباشرة القضايا المتعددة وعدم الاجتهاد الشخصي أو الخطأ، والارتكاز على أسس علمية تستند إلى اللوائح والأنظمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة مهارات التحقيق الإداري لمديري ومديرات المتابعة في تعليم الرياض ومحافظات المنطقة، وذلك بحضور مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز بن منصور العنزي، وعبدالرحمن البديلي مدير إدارة المتابعة في تعليم الرياض، وعدد من قيادات التعليم.

ووجه الوهيبي حديثه لهم بقوله: "طبقوا النظام وأحقوا الحق، وأحسنوا النية في أعمالكم، وعليكم بالضبط والشفافية والأمانة وإتقان مهارات التحقيق الإداري، فأنتم تؤدون رسالة عظيمة، أهنئكم عليها".

وأضاف الوهيبي أن رسالة التعليم عظيمة وينتظر ولاة أمرنا أن نؤديها بأمانة ورعاية أبنائنا وبناتنا، وإعانة المدرسة على أن تكون بيئة تربوية قادرة على تحقيق ذلك، من خلال ضبط كافة العمليات والمدخلات فيها، وفي الجهات التي تقدم الخدمة لها".

من جانبه، قال مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز العنزي: "نعمل من خلال هذه الورشة على الخروج بمهارات ومعارف تخدم الميدان التربوي والحد من المخالفات وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل قيادتنا الحكيمة".

ونوه العنزي إلى أنه يجب علينا التكاتف والتعاضد لتطبيق الأنظمة ومكافحة الفساد الإداري، والمعرفة التامة بالأنظمة المقررة في التعليم وعدم تجاوزها أو الإخلال بها، وتحقيق العدل والمساواة".

من جهته، أكد مدير إدارة المتابعة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبدالرحمن البديلي أن إدارات المتابعة في جميع أجهزة الدولة تمثل دورًا رقابيا مهمًا داخل إداراتها، وتماشيًا مع ما تشهده جميع القطاعات من تطوير، كان لا بد من عقد مثل هذه اللقاءات والورش التدريبية واستثمار القدرات والكفاءات.



وبين مدير المتابعة، أن ورشة مهارات التحقيق الإداري تهدف إلى إكساب مهارات التحقيق وإعداد التقارير القضائية والاستفادة من تجارب المشاركين، وستتناول التحقيق الإداري وإجراءاته وآلياته ومواصفات ومعايير التقرير القضائي.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
07:37 PM

الوهيبي لممارسي التحقيق بالتعليم: طبقوا النظام وأحسنوا نية أعمالكم

"تعليم الرياض" تستضيف ورشة عن مهارات الإداري لمنسوبي المتابعة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه يجب على ممارسي التحقيق في إدارات المتابعة بالتعليم اكتساب أخلاقيات العمل وأدبيات التعامل خلال مباشرة القضايا المتعددة وعدم الاجتهاد الشخصي أو الخطأ، والارتكاز على أسس علمية تستند إلى اللوائح والأنظمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة مهارات التحقيق الإداري لمديري ومديرات المتابعة في تعليم الرياض ومحافظات المنطقة، وذلك بحضور مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز بن منصور العنزي، وعبدالرحمن البديلي مدير إدارة المتابعة في تعليم الرياض، وعدد من قيادات التعليم.

ووجه الوهيبي حديثه لهم بقوله: "طبقوا النظام وأحقوا الحق، وأحسنوا النية في أعمالكم، وعليكم بالضبط والشفافية والأمانة وإتقان مهارات التحقيق الإداري، فأنتم تؤدون رسالة عظيمة، أهنئكم عليها".

وأضاف الوهيبي أن رسالة التعليم عظيمة وينتظر ولاة أمرنا أن نؤديها بأمانة ورعاية أبنائنا وبناتنا، وإعانة المدرسة على أن تكون بيئة تربوية قادرة على تحقيق ذلك، من خلال ضبط كافة العمليات والمدخلات فيها، وفي الجهات التي تقدم الخدمة لها".

من جانبه، قال مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز العنزي: "نعمل من خلال هذه الورشة على الخروج بمهارات ومعارف تخدم الميدان التربوي والحد من المخالفات وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل قيادتنا الحكيمة".

ونوه العنزي إلى أنه يجب علينا التكاتف والتعاضد لتطبيق الأنظمة ومكافحة الفساد الإداري، والمعرفة التامة بالأنظمة المقررة في التعليم وعدم تجاوزها أو الإخلال بها، وتحقيق العدل والمساواة".

من جهته، أكد مدير إدارة المتابعة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبدالرحمن البديلي أن إدارات المتابعة في جميع أجهزة الدولة تمثل دورًا رقابيا مهمًا داخل إداراتها، وتماشيًا مع ما تشهده جميع القطاعات من تطوير، كان لا بد من عقد مثل هذه اللقاءات والورش التدريبية واستثمار القدرات والكفاءات.



وبين مدير المتابعة، أن ورشة مهارات التحقيق الإداري تهدف إلى إكساب مهارات التحقيق وإعداد التقارير القضائية والاستفادة من تجارب المشاركين، وستتناول التحقيق الإداري وإجراءاته وآلياته ومواصفات ومعايير التقرير القضائي.

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