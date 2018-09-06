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"الرشدان": تصدي حكومة المملكة لأصحاب الفكر الضال أغلق باب الفتنة

قال إن ولاة الأمر تصدوا بحزم وعزم لمهددي كيان الوطن

أكد المحامي والموثق المعروف مشعل الرشدان أن قيام حكومتنا الرشيدة بالتصدي بحزم وعزم لأصحاب الفكر الضال وناشري الإرهاب قد أغلق باب الفتنة وجنب البلاد الفوضي وشق الصفوف التي كان يسعى إليها هؤلاء الضالون الذين ربما تحركهم دول معادية للمملكة وجهات خارجية لا تريد للوطن أن يشهد استقرارا.

وقال المستشار "الرشدان" أن الإجراءات القانونية الحازمة التي تم اتخاذها تجاه مثيري الفتنة والتحريض ضد الدولة قائمة على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه على أفضل الصلاة واتم التسليم، والتي تحثنا على طاعة أولي الأمر.

وأضاف الرشدان في تصريح خاص لـ" سبق " إنه ووفقاً لشرع الله وسنة نبيه لا يجوز لأي مواطن منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم، تحت أية ذريعة أوحجة أو مبررات، لأن من يقوم بذلك يعتبر مثيرا للفتنة ومهددا للأمن والاستقرار وبالتالي يجوز للدولة أن توقع عليه أقصى العقوبات التي ربما تصل إلى حكم الأعدام وذلك درء للفتن وحفظاً للأمن العام، ولكيان الوطن.

وتابع: إن المواطنين على درجة عالية من الوعي والإدراك ولن يلتفتوا إلى دعاة الفتنة والضلال وأصحاب الفكر الضال الذين خاب سعيهم وارتد كيدهم إلى نحرهم، ونحن كمحاميين ومستشارين قانونين نقف وراء كافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة تجاه كل من خرج عليها وذلك حفظا لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وأعلن "الرشدان" تأييده التام لقرار النيابة العامة الذي طالبت فيه باستصدار حكم بإعدام المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، لأن هذا جزاء كل من يتجرأ بنشر الفكر الضال والإرهاب والتحريض ضد الدولة وولاة الأمر.

دعا الرشدان في ختام حديثه لـ" سبق" كافة المواطنين الشرفاء الحريصين على أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- رعاهما الله- أن لا ينساقوا وراء أقوال وأفعال دعاة الفتنة والفكر الضال، هذا الفكر الذي عانت منه المملكة كثيرا في الماضي.

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"الرشدان": تصدي حكومة المملكة لأصحاب الفكر الضال أغلق باب الفتنة
سبق

أكد المحامي والموثق المعروف مشعل الرشدان أن قيام حكومتنا الرشيدة بالتصدي بحزم وعزم لأصحاب الفكر الضال وناشري الإرهاب قد أغلق باب الفتنة وجنب البلاد الفوضي وشق الصفوف التي كان يسعى إليها هؤلاء الضالون الذين ربما تحركهم دول معادية للمملكة وجهات خارجية لا تريد للوطن أن يشهد استقرارا.

وقال المستشار "الرشدان" أن الإجراءات القانونية الحازمة التي تم اتخاذها تجاه مثيري الفتنة والتحريض ضد الدولة قائمة على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه على أفضل الصلاة واتم التسليم، والتي تحثنا على طاعة أولي الأمر.

وأضاف الرشدان في تصريح خاص لـ" سبق " إنه ووفقاً لشرع الله وسنة نبيه لا يجوز لأي مواطن منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم، تحت أية ذريعة أوحجة أو مبررات، لأن من يقوم بذلك يعتبر مثيرا للفتنة ومهددا للأمن والاستقرار وبالتالي يجوز للدولة أن توقع عليه أقصى العقوبات التي ربما تصل إلى حكم الأعدام وذلك درء للفتن وحفظاً للأمن العام، ولكيان الوطن.

وتابع: إن المواطنين على درجة عالية من الوعي والإدراك ولن يلتفتوا إلى دعاة الفتنة والضلال وأصحاب الفكر الضال الذين خاب سعيهم وارتد كيدهم إلى نحرهم، ونحن كمحاميين ومستشارين قانونين نقف وراء كافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة تجاه كل من خرج عليها وذلك حفظا لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وأعلن "الرشدان" تأييده التام لقرار النيابة العامة الذي طالبت فيه باستصدار حكم بإعدام المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، لأن هذا جزاء كل من يتجرأ بنشر الفكر الضال والإرهاب والتحريض ضد الدولة وولاة الأمر.

دعا الرشدان في ختام حديثه لـ" سبق" كافة المواطنين الشرفاء الحريصين على أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- رعاهما الله- أن لا ينساقوا وراء أقوال وأفعال دعاة الفتنة والفكر الضال، هذا الفكر الذي عانت منه المملكة كثيرا في الماضي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
06:02 PM

"الرشدان": تصدي حكومة المملكة لأصحاب الفكر الضال أغلق باب الفتنة

قال إن ولاة الأمر تصدوا بحزم وعزم لمهددي كيان الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المحامي والموثق المعروف مشعل الرشدان أن قيام حكومتنا الرشيدة بالتصدي بحزم وعزم لأصحاب الفكر الضال وناشري الإرهاب قد أغلق باب الفتنة وجنب البلاد الفوضي وشق الصفوف التي كان يسعى إليها هؤلاء الضالون الذين ربما تحركهم دول معادية للمملكة وجهات خارجية لا تريد للوطن أن يشهد استقرارا.

وقال المستشار "الرشدان" أن الإجراءات القانونية الحازمة التي تم اتخاذها تجاه مثيري الفتنة والتحريض ضد الدولة قائمة على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه على أفضل الصلاة واتم التسليم، والتي تحثنا على طاعة أولي الأمر.

وأضاف الرشدان في تصريح خاص لـ" سبق " إنه ووفقاً لشرع الله وسنة نبيه لا يجوز لأي مواطن منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم، تحت أية ذريعة أوحجة أو مبررات، لأن من يقوم بذلك يعتبر مثيرا للفتنة ومهددا للأمن والاستقرار وبالتالي يجوز للدولة أن توقع عليه أقصى العقوبات التي ربما تصل إلى حكم الأعدام وذلك درء للفتن وحفظاً للأمن العام، ولكيان الوطن.

وتابع: إن المواطنين على درجة عالية من الوعي والإدراك ولن يلتفتوا إلى دعاة الفتنة والضلال وأصحاب الفكر الضال الذين خاب سعيهم وارتد كيدهم إلى نحرهم، ونحن كمحاميين ومستشارين قانونين نقف وراء كافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة تجاه كل من خرج عليها وذلك حفظا لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وأعلن "الرشدان" تأييده التام لقرار النيابة العامة الذي طالبت فيه باستصدار حكم بإعدام المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، لأن هذا جزاء كل من يتجرأ بنشر الفكر الضال والإرهاب والتحريض ضد الدولة وولاة الأمر.

دعا الرشدان في ختام حديثه لـ" سبق" كافة المواطنين الشرفاء الحريصين على أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- رعاهما الله- أن لا ينساقوا وراء أقوال وأفعال دعاة الفتنة والفكر الضال، هذا الفكر الذي عانت منه المملكة كثيرا في الماضي.

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