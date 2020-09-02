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إما النقل أو التنازل.. "أساتذة كليات حريملاء" يشتكون من توقف ترقياتهم

لمدد تجاوزت العام بسبب تداخلٍ إداريٍّ.. وناشدوا بحل مشكلتهم

يشتكي عدد من أعضاء هيئة التدريس (رجال ونساء) في الكليات التابعة لجامعة شقراء بمحافظة حريملاء، من تأخر منحهم الرتبة الوظيفية؛ رغم حصولهم على الرتبة العلمية لمدة تجاوزت لدى بعضهم العام؛ بحجة الموافقة على نقل كليات المحافظة منذ 3 سنوات لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس، طلب عدم ذكر اسمه: "تواصلنا مع إدارة الجامعة بالإيميل وطرحنا عليهم مشكلتنا، فجاء الرد بلا مانع من ترقيتي في أحد فروع الجامعة وفي القسم المناسب؛ باستثناء حريملاء والمزاحمية، ويجب أن يوافق لإكمال الإجراءات اللازمة"، على الرغم من أن كليات حريملاء تحت إشراف جامعة شقراء إداريًّا وماليًّا ووظيفيًّا.

وتابع: "توجيه إدارة الجامعة في ردها علينا؛ بترقية زملائنا في بقية كليات الجامعة، واستثنائنا من الترقية؛ ظلم لنا وإضرار بنا؛ فنحن لا نزال نتبع جامعة شقراء، ولا علاقة لحقنا في الترقية بقرار النقل من عدمه، والإدارة بهذا التوجيه تُلزمنا بالتنازل عن أحد حقوقنا التي كفلها النظام؛ فإما أن نتنازل عن الترقية أو عن النقل".

وناشد "عضو هيئة التدريس" باسمه وزملائه، وزير التعليم حل مشكلتهم، وتوجيه جامعة شقراء بمنحهم الرتبة الوظيفية التي حُرموا منها لمدة طويلة بمبررات غير مقنعة؛ مما ألحق بهم الضرر وحرمهم من حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

تواصلت "سبق" بدورها مع متحدث جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله خلال الأسبوع الماضي لأخذ رأي الجامعة حول القضية، وطرحت عليه مطالب الأساتذة، دون رد، رغم إعادة تذكيره هذا الأسبوع.

جامعة شقراء

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إما النقل أو التنازل.. "أساتذة كليات حريملاء" يشتكون من توقف ترقياتهم
سبق

يشتكي عدد من أعضاء هيئة التدريس (رجال ونساء) في الكليات التابعة لجامعة شقراء بمحافظة حريملاء، من تأخر منحهم الرتبة الوظيفية؛ رغم حصولهم على الرتبة العلمية لمدة تجاوزت لدى بعضهم العام؛ بحجة الموافقة على نقل كليات المحافظة منذ 3 سنوات لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس، طلب عدم ذكر اسمه: "تواصلنا مع إدارة الجامعة بالإيميل وطرحنا عليهم مشكلتنا، فجاء الرد بلا مانع من ترقيتي في أحد فروع الجامعة وفي القسم المناسب؛ باستثناء حريملاء والمزاحمية، ويجب أن يوافق لإكمال الإجراءات اللازمة"، على الرغم من أن كليات حريملاء تحت إشراف جامعة شقراء إداريًّا وماليًّا ووظيفيًّا.

وتابع: "توجيه إدارة الجامعة في ردها علينا؛ بترقية زملائنا في بقية كليات الجامعة، واستثنائنا من الترقية؛ ظلم لنا وإضرار بنا؛ فنحن لا نزال نتبع جامعة شقراء، ولا علاقة لحقنا في الترقية بقرار النقل من عدمه، والإدارة بهذا التوجيه تُلزمنا بالتنازل عن أحد حقوقنا التي كفلها النظام؛ فإما أن نتنازل عن الترقية أو عن النقل".

وناشد "عضو هيئة التدريس" باسمه وزملائه، وزير التعليم حل مشكلتهم، وتوجيه جامعة شقراء بمنحهم الرتبة الوظيفية التي حُرموا منها لمدة طويلة بمبررات غير مقنعة؛ مما ألحق بهم الضرر وحرمهم من حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

تواصلت "سبق" بدورها مع متحدث جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله خلال الأسبوع الماضي لأخذ رأي الجامعة حول القضية، وطرحت عليه مطالب الأساتذة، دون رد، رغم إعادة تذكيره هذا الأسبوع.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
10:40 AM

إما النقل أو التنازل.. "أساتذة كليات حريملاء" يشتكون من توقف ترقياتهم

لمدد تجاوزت العام بسبب تداخلٍ إداريٍّ.. وناشدوا بحل مشكلتهم

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فهد الغبيوي - شقراء
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يشتكي عدد من أعضاء هيئة التدريس (رجال ونساء) في الكليات التابعة لجامعة شقراء بمحافظة حريملاء، من تأخر منحهم الرتبة الوظيفية؛ رغم حصولهم على الرتبة العلمية لمدة تجاوزت لدى بعضهم العام؛ بحجة الموافقة على نقل كليات المحافظة منذ 3 سنوات لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس، طلب عدم ذكر اسمه: "تواصلنا مع إدارة الجامعة بالإيميل وطرحنا عليهم مشكلتنا، فجاء الرد بلا مانع من ترقيتي في أحد فروع الجامعة وفي القسم المناسب؛ باستثناء حريملاء والمزاحمية، ويجب أن يوافق لإكمال الإجراءات اللازمة"، على الرغم من أن كليات حريملاء تحت إشراف جامعة شقراء إداريًّا وماليًّا ووظيفيًّا.

وتابع: "توجيه إدارة الجامعة في ردها علينا؛ بترقية زملائنا في بقية كليات الجامعة، واستثنائنا من الترقية؛ ظلم لنا وإضرار بنا؛ فنحن لا نزال نتبع جامعة شقراء، ولا علاقة لحقنا في الترقية بقرار النقل من عدمه، والإدارة بهذا التوجيه تُلزمنا بالتنازل عن أحد حقوقنا التي كفلها النظام؛ فإما أن نتنازل عن الترقية أو عن النقل".

وناشد "عضو هيئة التدريس" باسمه وزملائه، وزير التعليم حل مشكلتهم، وتوجيه جامعة شقراء بمنحهم الرتبة الوظيفية التي حُرموا منها لمدة طويلة بمبررات غير مقنعة؛ مما ألحق بهم الضرر وحرمهم من حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

تواصلت "سبق" بدورها مع متحدث جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله خلال الأسبوع الماضي لأخذ رأي الجامعة حول القضية، وطرحت عليه مطالب الأساتذة، دون رد، رغم إعادة تذكيره هذا الأسبوع.

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