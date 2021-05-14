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"القاسم" يكلف "الزهراني" مديرًا للهلال الأحمر بالمدينة المنورة

ابتداءً من أمس ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له خلفًا لـ"الجابري"

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بتكليف الدكتور أحمد بن علي الزهراني مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من أمس الأربعاء، ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خلفًا للدكتور معلا بن عليان الجابري.

وأعرب الدكتور أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤملاً أن يرتقي وزملاؤه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية التي هي في المقام الأول في الشعار التي تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويعد الزهراني من الكفاءات المميزة بتقلده لعدة مناصب قيادية وحاصل على اختصاص طب طوارئ.


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"القاسم" يكلف "الزهراني" مديرًا للهلال الأحمر بالمدينة المنورة
سبق

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بتكليف الدكتور أحمد بن علي الزهراني مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من أمس الأربعاء، ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خلفًا للدكتور معلا بن عليان الجابري.

وأعرب الدكتور أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤملاً أن يرتقي وزملاؤه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية التي هي في المقام الأول في الشعار التي تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويعد الزهراني من الكفاءات المميزة بتقلده لعدة مناصب قيادية وحاصل على اختصاص طب طوارئ.


14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:49 AM

"القاسم" يكلف "الزهراني" مديرًا للهلال الأحمر بالمدينة المنورة

ابتداءً من أمس ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له خلفًا لـ"الجابري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بتكليف الدكتور أحمد بن علي الزهراني مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من أمس الأربعاء، ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خلفًا للدكتور معلا بن عليان الجابري.

وأعرب الدكتور أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤملاً أن يرتقي وزملاؤه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية التي هي في المقام الأول في الشعار التي تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويعد الزهراني من الكفاءات المميزة بتقلده لعدة مناصب قيادية وحاصل على اختصاص طب طوارئ.


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