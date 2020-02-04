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"الجوازات" تدعو الوافدين للمملكة للإفصاح عن وجودهم بالصين خلال الـ15 يوماً الأخيرة

لجميع المسافرين القادمين للسعودية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية

دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.

الجوازات المنافذ البرية والبحرية والجوية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تدعو الوافدين للمملكة للإفصاح عن وجودهم بالصين خلال الـ15 يوماً الأخيرة
سبق

دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:23 PM

"الجوازات" تدعو الوافدين للمملكة للإفصاح عن وجودهم بالصين خلال الـ15 يوماً الأخيرة

لجميع المسافرين القادمين للسعودية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,291

دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.

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