دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.
"الجوازات" تدعو الوافدين للمملكة للإفصاح عن وجودهم بالصين خلال الـ15 يوماً الأخيرة
لجميع المسافرين القادمين للسعودية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية
دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.
اعلان
"الجوازات" تدعو الوافدين للمملكة للإفصاح عن وجودهم بالصين خلال الـ15 يوماً الأخيرةعبدالله الراجحي سبق 2020-02-04
دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.
04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:23 PM
"الجوازات" تدعو الوافدين للمملكة للإفصاح عن وجودهم بالصين خلال الـ15 يوماً الأخيرة
لجميع المسافرين القادمين للسعودية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية
دعت الإدارة العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال الـ15 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
3,329
91 مليار ..
29 يناير
9,764
70 مليار ..
26 أكتوبر
16,888
53.8 مليار
31 يوليو
38,461
حال الجامعات وتصريح الوزير
ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠
نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!
محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!
ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة
ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟
عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟
صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!
عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!
ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون
زايد الزيادي