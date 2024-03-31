"اليوم المفتوح لإعلاميون".. فعالية أسرية تنطلق غدًا والدعوة جامعة

"الغربي": تعزز أواصر التواصل والتفاعل تحقيقًا لأهداف "رؤية 2030"

تنظم جمعية "إعلاميون"، فعالية "اليوم المفتوح لإعلاميون" لأعضائها وزملاء المهنة ضمن أنشطتها المجتمعية، بما يقوي العلاقة ويعزز التواصل بين أبناء القطاع الإعلامي بمختلف مساراته وقطاعاته.

وتسعد جمعية "إعلاميون" بحضور ومشاركة الزملاء والزميلات الإعلاميين وأبنائهم في يومها الأسري الذي يقرب المسافات، ويعزز أواصر المحبة والوفاء والمشاركة المجتمعية بين أبناء المهنة الإعلامية، والذي يحتضنه نادي مؤسسة التدريب المهني بالرياض، غدًا السبت، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، أن تنظيمهم هذه الفعالية الاجتماعية التفاعلية لإعضاء الجمعية والزملاء الإعلاميين بشكل عام، ينطلق من أهداف الجمعية للاهتمام بمنسوبيها، وتعزيز أواصر التواصل والتفاعل فيما بينهم، وبمشاركة زملائهم المنتمين لهذه المهنة النوعية في المجتمع تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

وأضاف: "لدى جمعية إعلاميون ممثلة في الأمانة العامة واللجان التابعة لها، العديدُ من البرامج والفعاليات الموجهة للإعلاميين من منسوبيها ومن القطاع ككل، مثل: مبادرة زيارة المناطق، وزيارة المعارض، والمؤسسات الإعلامية؛ بما في ذلك عدد من البرامج في إطار المسؤولية الاجتماعية؛ ولذلك هناك لجنة في الجمعية مختصة بهذا الجانب، ولديها برامجها وخططها السنوية وفريقها لتنفيذها بأفضل صورة ممكنة".

وبيّن رئيس جمعية "إعلاميون"، أن الأمانة العامة للجمعية نفّذت خلال الربع الأول من العام 2019، أكثر من 15 مبادرة وبرنامجًا وفعالية متنوعة الأهداف والمستويات، وشارك فيها أعضاء الجمعية، وشاركهم زملاءٌ إعلاميون؛ مؤكدًا أن لدى الجمعية خطة للعام ككل، وأن الفترة المتبقية من عام 2019 سيكون لها حصصها الخاصة من هذه البرامج والزيارات والفعاليات والمنتديات والمؤتمرات.

وعبّر عن بالغ الشكر والتقدير باسم مجلس إدارة الجمعية؛ لجهود زملائه في الأمانة العامة واللجان العاملة بقيادة الأمين العام للجمعية ناصر الغربي؛ نظير ما يقدمونه من عطاء وأفكار خلاقة لخدمة منسوبي الجمعية وزملائهم الإعلاميين وخدمة المجتمع، وإيجاد الحراك الإيجابي والتفاعل مع أحداث الوطن وفعالياته في مختلف مناطقه؛ مؤكدًا استمرارهم في هذه الجهود التطوعية الرائعة.

وثمّن "الغربي"، التفاعل المجتمعي لشركاء الجمعية الاستراتيجيين في فعالية #اليوم_المفتوح_إعلاميون، وهم: المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، وشركة المدينة الإعلامية السعودية، وحلويات سعد الدين، وصحيفة عين الرياض، وفندق بيوت مكين، وشركة الماجد للعود، ومطاعم الشيف، ومطاعم دوه.

كما قدّم رئيس جمعية "إعلاميون"، شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين الذي شاركوا ودعّموا فعالية "اليوم المفتوح لإعلاميون"؛ مؤكدًا أن مشاركتهم أكبر دليل على دعمهم لمؤسسات المجتمع المدنية وخاصة الإعلامية منها، وأنهم شركاء وسفراء للمجتمع والوطن.