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"الحربي" يهنئ "فيصل بن سلمان" ملهم فكرة مشروع خير المدينة

هنأ كل من أسهم في هذا العمل العظيم أفرادًا وجمعيات وجهات حكومية وأهلية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كرّمت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عقب فوزه بفرع (التميز في برامج العمل الاجتماعي) عن "مبادرة خير المدينة".

وعبّر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالمحسن الحربي عن تهنئته لـ "الأمير فيصل بن سلمان" أمير المنطقة ملهم فكرة مشروع خير المدينة وداعمها ولنائبه الأمير سعود بن خالد، والذي أثمر بفضل الله خيرًا كثيرًا توج بهذا التقدير المستحق.

كما عبّر الدكتور الحربي عن تهنئته لكل من أسهم في هذا العمل العظيم أفرادًا وجمعيات وجهات حكومية وأهلية وفرق تطوعية ورجال أعمال ومحسنين قدموا نموذجًا وطنيًا مميزًا للتكاتف والتعاون في ظل ظروف طارئة مرت بسلام في أرجاء وطننا العظيم وفي ظل قيادة رشيدة.

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"الحربي" يهنئ "فيصل بن سلمان" ملهم فكرة مشروع خير المدينة
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كرّمت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عقب فوزه بفرع (التميز في برامج العمل الاجتماعي) عن "مبادرة خير المدينة".

وعبّر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالمحسن الحربي عن تهنئته لـ "الأمير فيصل بن سلمان" أمير المنطقة ملهم فكرة مشروع خير المدينة وداعمها ولنائبه الأمير سعود بن خالد، والذي أثمر بفضل الله خيرًا كثيرًا توج بهذا التقدير المستحق.

كما عبّر الدكتور الحربي عن تهنئته لكل من أسهم في هذا العمل العظيم أفرادًا وجمعيات وجهات حكومية وأهلية وفرق تطوعية ورجال أعمال ومحسنين قدموا نموذجًا وطنيًا مميزًا للتكاتف والتعاون في ظل ظروف طارئة مرت بسلام في أرجاء وطننا العظيم وفي ظل قيادة رشيدة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:35 AM

"الحربي" يهنئ "فيصل بن سلمان" ملهم فكرة مشروع خير المدينة

هنأ كل من أسهم في هذا العمل العظيم أفرادًا وجمعيات وجهات حكومية وأهلية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كرّمت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عقب فوزه بفرع (التميز في برامج العمل الاجتماعي) عن "مبادرة خير المدينة".

وعبّر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالمحسن الحربي عن تهنئته لـ "الأمير فيصل بن سلمان" أمير المنطقة ملهم فكرة مشروع خير المدينة وداعمها ولنائبه الأمير سعود بن خالد، والذي أثمر بفضل الله خيرًا كثيرًا توج بهذا التقدير المستحق.

كما عبّر الدكتور الحربي عن تهنئته لكل من أسهم في هذا العمل العظيم أفرادًا وجمعيات وجهات حكومية وأهلية وفرق تطوعية ورجال أعمال ومحسنين قدموا نموذجًا وطنيًا مميزًا للتكاتف والتعاون في ظل ظروف طارئة مرت بسلام في أرجاء وطننا العظيم وفي ظل قيادة رشيدة.

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