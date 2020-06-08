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"هدف": 198 ألف مستفيد حضروا الجلسات التدريبية التفاعلية في "دروب"

خلال 10 أسابيع.. تطرقت إلى مهارات العمل والحياة والتفكير الاستراتيجي

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عبر منصة التدريب الإلكتروني (دروب) 23 جلسة تدريبية تفاعلية خلال الفترة من 23 مارس حتى 31 مايو 2020. وبلغ حضور الجلسات 197.869 مستفيدًا، من بينهم 40.884 مستفيدًا حضروا الجلسات المباشرة؛ في حين حضر 156.985 مستفيدًا الجلسات المسجلة.

وكان الصندوق قد بدأ من الأسبوع الماضي، في عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعيًّا؛ وذلك حتى نهاية العام الجاري. وتنعقد الجلسة التدريبية التفاعلية عند السابعة مساءً يومي الاثنين والأربعاء.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قِبَل مختصين؛ وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين؛ بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة؛ حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، ومن ثم رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل؛ كثقافة العمل عن بُعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرّقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 198 ألف مستفيد حضروا الجلسات التدريبية التفاعلية في "دروب"
سبق

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عبر منصة التدريب الإلكتروني (دروب) 23 جلسة تدريبية تفاعلية خلال الفترة من 23 مارس حتى 31 مايو 2020. وبلغ حضور الجلسات 197.869 مستفيدًا، من بينهم 40.884 مستفيدًا حضروا الجلسات المباشرة؛ في حين حضر 156.985 مستفيدًا الجلسات المسجلة.

وكان الصندوق قد بدأ من الأسبوع الماضي، في عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعيًّا؛ وذلك حتى نهاية العام الجاري. وتنعقد الجلسة التدريبية التفاعلية عند السابعة مساءً يومي الاثنين والأربعاء.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قِبَل مختصين؛ وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين؛ بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة؛ حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، ومن ثم رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل؛ كثقافة العمل عن بُعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرّقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
10:02 AM

"هدف": 198 ألف مستفيد حضروا الجلسات التدريبية التفاعلية في "دروب"

خلال 10 أسابيع.. تطرقت إلى مهارات العمل والحياة والتفكير الاستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عبر منصة التدريب الإلكتروني (دروب) 23 جلسة تدريبية تفاعلية خلال الفترة من 23 مارس حتى 31 مايو 2020. وبلغ حضور الجلسات 197.869 مستفيدًا، من بينهم 40.884 مستفيدًا حضروا الجلسات المباشرة؛ في حين حضر 156.985 مستفيدًا الجلسات المسجلة.

وكان الصندوق قد بدأ من الأسبوع الماضي، في عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعيًّا؛ وذلك حتى نهاية العام الجاري. وتنعقد الجلسة التدريبية التفاعلية عند السابعة مساءً يومي الاثنين والأربعاء.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قِبَل مختصين؛ وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين؛ بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة؛ حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، ومن ثم رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل؛ كثقافة العمل عن بُعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرّقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

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