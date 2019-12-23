النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد الرئيس الفلبيني

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس جمهورية الفلبين روبرت بورج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية مساعد رئيس جمهورية الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد الرئيس الفلبيني
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس جمهورية الفلبين روبرت بورج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
05:58 PM

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد الرئيس الفلبيني

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
844

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس جمهورية الفلبين روبرت بورج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,423
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,793
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,271

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة