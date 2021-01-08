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"بافقيه" يوضح لـ"سبق" : لا تربطني علاقة بالملحن اللبناني.. وتقاعدت من العمل الحكومي قبل 9 أشهر

أكد أن الصورة المتداولة التُقطت في لقاء بالصدفة داخل مطعم بجدة

أكد وليد بافقيه مدير فرع وزارة الإعلام في مكة المكرمة سابقاً، أنه لا تربطه أي علاقة شخصية مع الملحن اللبناني سمير صفير، مبيناً أنه ليس له دور أو علاقة في قدومه أو إقامته بالمملكة.

وعن الصورة المتداولة له مع الملحن اللبناني، قال بافقيه لـ"سبق" : "الصورة التُقطت في لقاء كان بالصدفة داخل مطعم في محافظة جدة".
وأوضح "بافقيه" أنه متقاعد من العمل الحكومي منذ 9 أشهر.

يشار إلى أن وليد بافقيه كان يعمل مديراً لفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جدة، وحصل على الترقية للمرتبة 14 بمسمى مدير عام مكتب وزير الإعلام بتاريخ بقرار مجلس الوزراء، ولم يباشر وظيفة مدير عام مكتب الوزير، حيث استمر مديراً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة إلى أن أحيل للتقاعد في أول رمضان عام 1441هـ.

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"بافقيه" يوضح لـ"سبق" : لا تربطني علاقة بالملحن اللبناني.. وتقاعدت من العمل الحكومي قبل 9 أشهر
سبق

أكد وليد بافقيه مدير فرع وزارة الإعلام في مكة المكرمة سابقاً، أنه لا تربطه أي علاقة شخصية مع الملحن اللبناني سمير صفير، مبيناً أنه ليس له دور أو علاقة في قدومه أو إقامته بالمملكة.

وعن الصورة المتداولة له مع الملحن اللبناني، قال بافقيه لـ"سبق" : "الصورة التُقطت في لقاء كان بالصدفة داخل مطعم في محافظة جدة".
وأوضح "بافقيه" أنه متقاعد من العمل الحكومي منذ 9 أشهر.

يشار إلى أن وليد بافقيه كان يعمل مديراً لفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جدة، وحصل على الترقية للمرتبة 14 بمسمى مدير عام مكتب وزير الإعلام بتاريخ بقرار مجلس الوزراء، ولم يباشر وظيفة مدير عام مكتب الوزير، حيث استمر مديراً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة إلى أن أحيل للتقاعد في أول رمضان عام 1441هـ.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
02:48 PM

"بافقيه" يوضح لـ"سبق" : لا تربطني علاقة بالملحن اللبناني.. وتقاعدت من العمل الحكومي قبل 9 أشهر

أكد أن الصورة المتداولة التُقطت في لقاء بالصدفة داخل مطعم بجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
8,546

أكد وليد بافقيه مدير فرع وزارة الإعلام في مكة المكرمة سابقاً، أنه لا تربطه أي علاقة شخصية مع الملحن اللبناني سمير صفير، مبيناً أنه ليس له دور أو علاقة في قدومه أو إقامته بالمملكة.

وعن الصورة المتداولة له مع الملحن اللبناني، قال بافقيه لـ"سبق" : "الصورة التُقطت في لقاء كان بالصدفة داخل مطعم في محافظة جدة".
وأوضح "بافقيه" أنه متقاعد من العمل الحكومي منذ 9 أشهر.

يشار إلى أن وليد بافقيه كان يعمل مديراً لفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جدة، وحصل على الترقية للمرتبة 14 بمسمى مدير عام مكتب وزير الإعلام بتاريخ بقرار مجلس الوزراء، ولم يباشر وظيفة مدير عام مكتب الوزير، حيث استمر مديراً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة إلى أن أحيل للتقاعد في أول رمضان عام 1441هـ.

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