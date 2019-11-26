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سفير الإمارات: كل بيت في بلادي يرحّب بزيارة الأمير محمد بن سلمان

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها  ولي العهد غد الأربعاء

رحب سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الإمارات يوم غد الأربعاء.

وقال سفير الإمارات: غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، وبكل ترحيب واعتزاز.. أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

زيارة ولي العهد إلى الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير الإمارات: كل بيت في بلادي يرحّب بزيارة الأمير محمد بن سلمان
سبق

رحب سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الإمارات يوم غد الأربعاء.

وقال سفير الإمارات: غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، وبكل ترحيب واعتزاز.. أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:11 PM

سفير الإمارات: كل بيت في بلادي يرحّب بزيارة الأمير محمد بن سلمان

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها  ولي العهد غد الأربعاء

A A A
خالد الشاماني - الرياض
3
5,019

رحب سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الإمارات يوم غد الأربعاء.

وقال سفير الإمارات: غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، وبكل ترحيب واعتزاز.. أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

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