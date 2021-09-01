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هولندا تقرر نقل سفارتها من كابول إلى الدوحة

في خطوة مماثلة لأمريكا وبريطانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، في الدوحة، اليوم "الأربعاء"، أن بلادها قرّرت نقل سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي مع نظيرها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "طلبت من قطر الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابول إلى الدوحة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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هولندا تقرر نقل سفارتها من كابول إلى الدوحة
سبق

أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، في الدوحة، اليوم "الأربعاء"، أن بلادها قرّرت نقل سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي مع نظيرها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "طلبت من قطر الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابول إلى الدوحة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:16 PM

هولندا تقرر نقل سفارتها من كابول إلى الدوحة

في خطوة مماثلة لأمريكا وبريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، في الدوحة، اليوم "الأربعاء"، أن بلادها قرّرت نقل سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي مع نظيرها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "طلبت من قطر الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابول إلى الدوحة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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