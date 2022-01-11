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بدءًا من السبت.. البلديات تُطبِّق مخالفات "الكاميرات وأدوات الحلاقة وتقديم الشيشة"

عقوبة وجود كاميرات بمحال التزيين النسائي 20 ألف ريال وإغلاق لمدة أسبوعَيْن

تبدأ الأمانات والبلديات المرتبطة في مناطق ومحافظات السعودية كافة يوم السبت المقبل تنفيذ مخالفات الأنشطة التجارية، وهي: "وجود كاميرات داخل محال التزيين النسائي- استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة - تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة - تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد - تقديم الشيشة بدون تصريح".

وفي التفاصيل، أوضحت أمانة محافظة الطائف تلك المخالفات على حسابها في تويتر؛ إذ نصت العقوبة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يخص مخالفة "وجود كاميرات داخل محال التزيين النسائي" على غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، مع إجراءات مصاحبة، يتم اتخاذها، هي: "إغلاق المحل لمدة أسبوعين، ومن ثم تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار".

أما المخالفة الثانية، وهي "استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة"، فقد نصت العقوبة حيالها على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، مع إجراءات مصاحبة يتم اتخاذها، هي: "إغلاق محل التزيين النسائي لمدة أسبوع، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار".

وتصل غرامة المخالفة الثالثة "تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة" إلى 500 ريال لكل حقيبة، مع إجراءات مصاحبة، هي: "التنبيه قبل إيقاع الغرامة، مع تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار ".

أما غرامة مخالفة "تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد" فتصل إلى 2000 ريال، مع إجراءات مصاحبة يتم اتخاذها، هي: "تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع".

وفيما يخص مخالفة "تقديم الشيشة بدون تصريح" فالغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، مع الإجراءات المصاحبة، وهي:"إغلاق نشاط تقديم الشيشة حتى الحصول على تصريح، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة مع الإغلاق لمدة أسبوع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدءًا من السبت.. البلديات تُطبِّق مخالفات "الكاميرات وأدوات الحلاقة وتقديم الشيشة"
سبق

تبدأ الأمانات والبلديات المرتبطة في مناطق ومحافظات السعودية كافة يوم السبت المقبل تنفيذ مخالفات الأنشطة التجارية، وهي: "وجود كاميرات داخل محال التزيين النسائي- استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة - تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة - تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد - تقديم الشيشة بدون تصريح".

وفي التفاصيل، أوضحت أمانة محافظة الطائف تلك المخالفات على حسابها في تويتر؛ إذ نصت العقوبة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يخص مخالفة "وجود كاميرات داخل محال التزيين النسائي" على غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، مع إجراءات مصاحبة، يتم اتخاذها، هي: "إغلاق المحل لمدة أسبوعين، ومن ثم تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار".

أما المخالفة الثانية، وهي "استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة"، فقد نصت العقوبة حيالها على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، مع إجراءات مصاحبة يتم اتخاذها، هي: "إغلاق محل التزيين النسائي لمدة أسبوع، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار".

وتصل غرامة المخالفة الثالثة "تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة" إلى 500 ريال لكل حقيبة، مع إجراءات مصاحبة، هي: "التنبيه قبل إيقاع الغرامة، مع تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار ".

أما غرامة مخالفة "تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد" فتصل إلى 2000 ريال، مع إجراءات مصاحبة يتم اتخاذها، هي: "تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع".

وفيما يخص مخالفة "تقديم الشيشة بدون تصريح" فالغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، مع الإجراءات المصاحبة، وهي:"إغلاق نشاط تقديم الشيشة حتى الحصول على تصريح، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة مع الإغلاق لمدة أسبوع".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:49 PM

بدءًا من السبت.. البلديات تُطبِّق مخالفات "الكاميرات وأدوات الحلاقة وتقديم الشيشة"

عقوبة وجود كاميرات بمحال التزيين النسائي 20 ألف ريال وإغلاق لمدة أسبوعَيْن

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
22,459

تبدأ الأمانات والبلديات المرتبطة في مناطق ومحافظات السعودية كافة يوم السبت المقبل تنفيذ مخالفات الأنشطة التجارية، وهي: "وجود كاميرات داخل محال التزيين النسائي- استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة - تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة - تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد - تقديم الشيشة بدون تصريح".

وفي التفاصيل، أوضحت أمانة محافظة الطائف تلك المخالفات على حسابها في تويتر؛ إذ نصت العقوبة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يخص مخالفة "وجود كاميرات داخل محال التزيين النسائي" على غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، مع إجراءات مصاحبة، يتم اتخاذها، هي: "إغلاق المحل لمدة أسبوعين، ومن ثم تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار".

أما المخالفة الثانية، وهي "استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة"، فقد نصت العقوبة حيالها على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، مع إجراءات مصاحبة يتم اتخاذها، هي: "إغلاق محل التزيين النسائي لمدة أسبوع، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار".

وتصل غرامة المخالفة الثالثة "تخزين أدوات حقيبة المستفيد داخل محل الحلاقة" إلى 500 ريال لكل حقيبة، مع إجراءات مصاحبة، هي: "التنبيه قبل إيقاع الغرامة، مع تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار ".

أما غرامة مخالفة "تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد" فتصل إلى 2000 ريال، مع إجراءات مصاحبة يتم اتخاذها، هي: "تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع".

وفيما يخص مخالفة "تقديم الشيشة بدون تصريح" فالغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، مع الإجراءات المصاحبة، وهي:"إغلاق نشاط تقديم الشيشة حتى الحصول على تصريح، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة مع الإغلاق لمدة أسبوع".

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