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جامعة الملك فيصل تعلن جاهزية مقر الاختبارات الإلكترونية لطلبتها بسجن الأحساء

بالكفاءة التقنية المطلوبة ودون معوقات ضمن آليات التحول إلى التعلم الإلكتروني

أعلنت جامعة الملك فيصل عن نجاح جاهزيتها التقنية لمقر الاختبارات الإلكترونية لطلبتها في سجن الأحساء؛ حيث بدأ الطلبة بأداء اختباراتهم بالكفاءة التقنية المطلوبة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الخدمة التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلبة في سجن الأحساء؛ تأتي كأحد أبرز أوليات تحول الجامعة الناجح إلى التعلم الإلكتروني لتحقيق استمرارية العملية التعليمية، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم خدماتها المجتمعية في كافة المجالات، وتعزيز علاقة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، واهتمامها الكبير بمصلحة الطلبة، وتوفير جميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة.

وبين وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي؛ أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على التحقق من أداء منظومة التعلم والعمل عن بعد بكفاءة عالية، والاستفادة المثلى من خبرة الجامعة الكبيرة في تشغيل هذه المنظومة، ودورها الريادي التقني في إنجاز متطلبات المرحلة الحالية في كافة المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة المجتمعية تأتي في إطار جهود التعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للسجون؛ حيث قامت عمادة تقنية المعلومات وبالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بإجراء الإعدادات الفنية اللازمة لأجهزة معمل الحاسب، وتثبيت البرامج الخاصة بالاختبارات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بها، إلى جانب التأكد من جودة الإنترنت، وتأمين أجهزة الشبكة والاتصالات.

جامعة الملك فيصل الاختبارات الإلكترونية الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك فيصل تعلن جاهزية مقر الاختبارات الإلكترونية لطلبتها بسجن الأحساء
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل عن نجاح جاهزيتها التقنية لمقر الاختبارات الإلكترونية لطلبتها في سجن الأحساء؛ حيث بدأ الطلبة بأداء اختباراتهم بالكفاءة التقنية المطلوبة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الخدمة التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلبة في سجن الأحساء؛ تأتي كأحد أبرز أوليات تحول الجامعة الناجح إلى التعلم الإلكتروني لتحقيق استمرارية العملية التعليمية، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم خدماتها المجتمعية في كافة المجالات، وتعزيز علاقة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، واهتمامها الكبير بمصلحة الطلبة، وتوفير جميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة.

وبين وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي؛ أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على التحقق من أداء منظومة التعلم والعمل عن بعد بكفاءة عالية، والاستفادة المثلى من خبرة الجامعة الكبيرة في تشغيل هذه المنظومة، ودورها الريادي التقني في إنجاز متطلبات المرحلة الحالية في كافة المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة المجتمعية تأتي في إطار جهود التعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للسجون؛ حيث قامت عمادة تقنية المعلومات وبالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بإجراء الإعدادات الفنية اللازمة لأجهزة معمل الحاسب، وتثبيت البرامج الخاصة بالاختبارات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بها، إلى جانب التأكد من جودة الإنترنت، وتأمين أجهزة الشبكة والاتصالات.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:17 PM

جامعة الملك فيصل تعلن جاهزية مقر الاختبارات الإلكترونية لطلبتها بسجن الأحساء

بالكفاءة التقنية المطلوبة ودون معوقات ضمن آليات التحول إلى التعلم الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن نجاح جاهزيتها التقنية لمقر الاختبارات الإلكترونية لطلبتها في سجن الأحساء؛ حيث بدأ الطلبة بأداء اختباراتهم بالكفاءة التقنية المطلوبة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الخدمة التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلبة في سجن الأحساء؛ تأتي كأحد أبرز أوليات تحول الجامعة الناجح إلى التعلم الإلكتروني لتحقيق استمرارية العملية التعليمية، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم خدماتها المجتمعية في كافة المجالات، وتعزيز علاقة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، واهتمامها الكبير بمصلحة الطلبة، وتوفير جميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة.

وبين وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي؛ أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على التحقق من أداء منظومة التعلم والعمل عن بعد بكفاءة عالية، والاستفادة المثلى من خبرة الجامعة الكبيرة في تشغيل هذه المنظومة، ودورها الريادي التقني في إنجاز متطلبات المرحلة الحالية في كافة المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة المجتمعية تأتي في إطار جهود التعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للسجون؛ حيث قامت عمادة تقنية المعلومات وبالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بإجراء الإعدادات الفنية اللازمة لأجهزة معمل الحاسب، وتثبيت البرامج الخاصة بالاختبارات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بها، إلى جانب التأكد من جودة الإنترنت، وتأمين أجهزة الشبكة والاتصالات.

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