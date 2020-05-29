"أمانة مكة" تعقّم 69 جامعًا في العاصمة المقدسة

ضِمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا

تُواصل وكالة الخدمات بالإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تطهير وتعقيم المساجد في جميع أحياء العاصمة المقدسة، في إطار برنامج متكامل؛ وذلك ضِمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث: انتهينا من تعقيم 69 جامعًا في أحياء متفرقة بالعاصمة المقدسة عبر فِرَق ميدانية متخصصة، وما زالت الأعمال جارية.

وأضاف: هذه الأعمال تأتي بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.