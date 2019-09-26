استطاع طالب من ذوي الإعاقة أن يشارك منسوبي "تعليم الأفلاج" في الاحتفال الختامي للأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني للمملكة. واستطاع طالب المرحلة المتوسطة محمد ماجد الهواملة، أحد الطلاب الصم البرنامج السمعي؛ أن يقول ما لم يستطع قوله الفصحاء؛ حيث فاجأ حضور حفل التعليم الذي رعاه محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الخميس، بعبارات وطنية هزّت مشاعر الجميع. وقال "الهواملة" بالإشارات ومعلمه صالح الماجد يترجمها: الوطن كلمة عظيمة مهما كتبت الأقلام من الحروف لن توفيه حقه؛ فالوطن مثل الرئة التي نتنفس بها، مَن لا وطن له لا هوية له. من جهته قال رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد آل خضير: مشاركة الطالب محمد الهواملة طالب الصف الأول متوسط بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن بليلى؛ تأتي تطبيقاً لتوجيهات وزارة التعليم بخصوص تطبيق أساليب دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع والمشاركة في مثل هذه المناسبات. وأضاف: حرصت إدارة التعليم بتوجيهات ومتابعة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، على مشاركة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من ذوي الإعاقة في الإذاعة الصباحية ومختلف الأنشطة المدرسية واحتفالات الإدارة.

طالبٌ من ذوي الإعاقة في الأفلاج يتفجر بالمشاعر الوطنية مسلّم الهواملة سبق 2019-09-26 استطاع طالب من ذوي الإعاقة أن يشارك منسوبي "تعليم الأفلاج" في الاحتفال الختامي للأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني للمملكة.



واستطاع طالب المرحلة المتوسطة محمد ماجد الهواملة، أحد الطلاب الصم البرنامج السمعي؛ أن يقول ما لم يستطع قوله الفصحاء؛ حيث فاجأ حضور حفل التعليم الذي رعاه محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الخميس، بعبارات وطنية هزّت مشاعر الجميع.



وقال "الهواملة" بالإشارات ومعلمه صالح الماجد يترجمها: الوطن كلمة عظيمة مهما كتبت الأقلام من الحروف لن توفيه حقه؛ فالوطن مثل الرئة التي نتنفس بها، مَن لا وطن له لا هوية له.



من جهته قال رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد آل خضير: مشاركة الطالب محمد الهواملة طالب الصف الأول متوسط بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن بليلى؛ تأتي تطبيقاً لتوجيهات وزارة التعليم بخصوص تطبيق أساليب دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع والمشاركة في مثل هذه المناسبات.



وأضاف: حرصت إدارة التعليم بتوجيهات ومتابعة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، على مشاركة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من ذوي الإعاقة في الإذاعة الصباحية ومختلف الأنشطة المدرسية واحتفالات الإدارة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 05:17 PM

طالبٌ من ذوي الإعاقة في الأفلاج يتفجر بالمشاعر الوطنية قال بلغة الإشارة: الوطن مثل الرئة التي نتنفس بها





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استطاع طالب من ذوي الإعاقة أن يشارك منسوبي "تعليم الأفلاج" في الاحتفال الختامي للأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم الوطني للمملكة.



واستطاع طالب المرحلة المتوسطة محمد ماجد الهواملة، أحد الطلاب الصم البرنامج السمعي؛ أن يقول ما لم يستطع قوله الفصحاء؛ حيث فاجأ حضور حفل التعليم الذي رعاه محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الخميس، بعبارات وطنية هزّت مشاعر الجميع.



وقال "الهواملة" بالإشارات ومعلمه صالح الماجد يترجمها: الوطن كلمة عظيمة مهما كتبت الأقلام من الحروف لن توفيه حقه؛ فالوطن مثل الرئة التي نتنفس بها، مَن لا وطن له لا هوية له.



من جهته قال رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد آل خضير: مشاركة الطالب محمد الهواملة طالب الصف الأول متوسط بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن بليلى؛ تأتي تطبيقاً لتوجيهات وزارة التعليم بخصوص تطبيق أساليب دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع والمشاركة في مثل هذه المناسبات.



وأضاف: حرصت إدارة التعليم بتوجيهات ومتابعة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، على مشاركة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من ذوي الإعاقة في الإذاعة الصباحية ومختلف الأنشطة المدرسية واحتفالات الإدارة.