النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد

في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقعاً خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.

وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.
وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

الفرق الصحية منطقة الجوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد
سبق

وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقعاً خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.

وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.
وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:51 PM

الجوف.. الفرق الصحية تجري مسحاً نشطاً لأكثر من 3 آلاف وافد

في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
0
2,016

وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقعاً خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.

وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.
وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,785
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,118
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,038

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة