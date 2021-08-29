"العبدالعالي": خلط اللقاحات أمن وفعال.. ودراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل

أكد أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها لكونها السبيل الوحيد لمواجهة التحورات

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، أن تبديل اللقاحات آمن وفعال، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد لمواجهة التحورات ورفع مستوى المناعة.

وتابع: منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، ونزول النسب المؤية إلى مستوى 85% أمر مبشر.