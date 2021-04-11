"إتقان": "سوق بلال" أكبر فرصة عقارية بجوار الحرم النبوي.. وطرحه للمزاد العلني في 24 أبريل

"الرشيد": موقعه المحوري يسمح ببناء 14 طابقاً ويحوي 280 محلاً ويمكن المزايدة "عن بعد"

أعلنت شركة "إتقان العقارية" المسوق المعتمد من مصفي التركة مكتب المحامي عبدالرحيم بن حسن الزميلي، عن موعد طرح "سوق بلال المركزي" للبيع بالمزاد العلني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) متر في المنطقة المركزية، ويبعد عن المسجد النبوي 500 متر، ويحوي 280 محلاً تجارياً تتعد نشاطاتها وتتميز بسهولة الوصول لها من طرق متعددة، وتمثل موقعاً تاريخياً مميزاً بالمدينة المنورة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، في تصريح خاص، أن الشركة أكملت كافة التجهيزات الخاصة بطرح "سوق بلال المركزي" بالمزاد العلني، وذلك في يوم 12/9/1442هـ، الموافق 24/4/2021م، بقاعة فندق أوبري بالمدينة، حيث سيكون وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، مبيناً أنه يمكن للمزايدين المشاركة عن طريق المنصات الرقمية "عن بعد" وفقاً لشروط المزاد.



ولفت "الرشيد" إلى أن "سوق بلال" يعد فرصة استثمارية كبرى ومعلماً تاريخياً ومركزاً للتسوّق بقرب المسجد النبوي يقصده ملايين الزوار من الحجاج والمعتمرين وغيرهم لشراء حاجياتهم منه، وتتنوع وتتكامل المحلات فيها لكل ما يحتاج له المتسوقون.



وأشار "الرشيد" إلى أن السوق يتميز بموقعه المحوري والذي يسمح ببناء 14 دوراً وقابل للتطوير لقربة من المواقع التاريخية، وحالته القانونية الخالية من المعوقات، وارتباطه بالسوق التاريخي؛ مما يجعله مؤهلاً للمشاريع العمرانية الضخمة ذات القيمة الحضارية والاقتصادية الفريدة.



وبيّن "الرشيد" أن السوق تتعدد فيه الفرص الاستثمارية لأرضه، ومنها مشروع إنشاء برج مطل على المسجد النبوي الشريف يحتوي على سوق بعدد أربعة طوابق وستة أبراج غرف وأجنحة فندقية، كل برج يحوي مجموعة كبيرة من الغرف والاجنحة على كامل مساحة الأرض مع الإبقاء على المسجد، حيث يقدر الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع بأكثر من 80 مليون ريال سنوياً.



ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، المستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى زيارة الموقع الإلكتروني، أو الاتصال على الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019) (0537532000 - 0550053000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.



رابط الفيلم التعريفي للمزاد: https://youtu.be/5si_9t79_84

