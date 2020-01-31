الولايات المتحدة تحذّر مواطنيها من السفر إلى الصين
بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 213 حالة
حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى الصين، وذلك بعد إعلان بكين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 213 حالة، وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان".
الولايات المتحدة
فيروس كورونا الجديد
الصين
الولايات المتحدة تحذّر مواطنيها من السفر إلى الصين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-31
حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى الصين، وذلك بعد إعلان بكين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 213 حالة، وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان".
31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:08 PM
الولايات المتحدة تحذّر مواطنيها من السفر إلى الصين
بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 213 حالة
حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى الصين، وذلك بعد إعلان بكين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 213 حالة، وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان".