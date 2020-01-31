الولايات المتحدة تحذّر مواطنيها من السفر إلى الصين

بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 213 حالة

حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى الصين، وذلك بعد إعلان بكين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 213 حالة، وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان".