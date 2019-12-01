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أزمة تركيا الاقتصادية تعصف بقطاع التجزئة وتجبر 60 شركة على الإغلاق

إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس في المحاكم وصل إلى 2880 شركة

تُجبر الأزمة الاقتصادية المزيدَ من المؤسسات والشركات الكبرى في تركيا على غلق أبوابها، في العديد من القطاعات.

ووفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أغلقت 100 سلسلة متاجرَ أبوابها في تركيا منذ عام 2010 وحتى الآن؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تغلق 60 سلسلة متاجر أخرى أبوابها خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقريرإلى أن الفترة نفسها ستشهد مغادرة 60 سلسلة متاجر عاملة في تركيا لقطاع تجزئة المواد الغذائية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع؛ فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.

اقتصاد تركيا تركيا الليرة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أزمة تركيا الاقتصادية تعصف بقطاع التجزئة وتجبر 60 شركة على الإغلاق
سبق

تُجبر الأزمة الاقتصادية المزيدَ من المؤسسات والشركات الكبرى في تركيا على غلق أبوابها، في العديد من القطاعات.

ووفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أغلقت 100 سلسلة متاجرَ أبوابها في تركيا منذ عام 2010 وحتى الآن؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تغلق 60 سلسلة متاجر أخرى أبوابها خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقريرإلى أن الفترة نفسها ستشهد مغادرة 60 سلسلة متاجر عاملة في تركيا لقطاع تجزئة المواد الغذائية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع؛ فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:22 AM

أزمة تركيا الاقتصادية تعصف بقطاع التجزئة وتجبر 60 شركة على الإغلاق

إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس في المحاكم وصل إلى 2880 شركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُجبر الأزمة الاقتصادية المزيدَ من المؤسسات والشركات الكبرى في تركيا على غلق أبوابها، في العديد من القطاعات.

ووفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أغلقت 100 سلسلة متاجرَ أبوابها في تركيا منذ عام 2010 وحتى الآن؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تغلق 60 سلسلة متاجر أخرى أبوابها خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقريرإلى أن الفترة نفسها ستشهد مغادرة 60 سلسلة متاجر عاملة في تركيا لقطاع تجزئة المواد الغذائية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع؛ فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.

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