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"السعودية للكهرباء" تنشر وثيقة إطار إصدار الصكوك الخضراء

قالت: لدعم تمويل المشاريع عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة

نشرت الشركة السعودية للكهرباء، وثيقة إطار الصكوك الخضراء، كخطوة أساسية لدعم تمويل مشاريعها عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة.

وذكرت الشركة، أنه يتم تحديد محفظة المشاريع المؤهلة للإدراج في إطار الصكوك الخضراء، حسب مساهمتها في تحسين كفاءة الطاقة، أو في زيادة الطاقة المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية، التي بدورها يمكن أن تسهم في فوائد بيئية واجتماعية مختلفة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أن مشروع العدادات الذكية، ومشاريع ربط الطاقة المتجددة بالشركة، تعد من المشاريع المؤهلة، وفق تلك الآلية؛ لما لها من أثر بيئي إيجابي متوقع، بخفض أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي الإسهام في تخفيف التغير المناخي.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية التي تحظى بدعم من وزارة الطاقة، وكذلك اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تركز الشركة على خلق قيمة من أعمالها، لا سيما محفظة مشاريعها الخضراء التي تسهم إيجابياً في دعم الإسهامات الوطنية المستقبلية والمُحدَّدة من المملكة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، مثل: توفير حلول طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وبالعمل على ربط قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، تصل إلى 27.6 جيجا وات بحلول عام 2025، وكذلك دعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية، بتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي توفر بنية تحتية مبتكرة في قطاع الكهرباء وباستثمارات ضخمة تقدر بـ 9.56 مليار ريال سعودي.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أنه تم إعداد إطار إصدار الصكوك الخضراء، وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية ICMA، وتم إجراء مراجعة وتقييم لإطار إصدار الصكوك الخضراء، من قبل طرف خارجي دولي مستقل، متخصص في مراجعة ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وهي " شركة فيجيو أيريس"، وجاء التقييم في أعلى فئة للتصنيف reasonable assurance، أي أعلى مستوى من التأكيد على مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة، كما أكد تقرير التقييم، على مقدرة الشركة على دمج الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجية أعمالها، والعمل عليها.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تنشر وثيقة إطار إصدار الصكوك الخضراء
سبق

نشرت الشركة السعودية للكهرباء، وثيقة إطار الصكوك الخضراء، كخطوة أساسية لدعم تمويل مشاريعها عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة.

وذكرت الشركة، أنه يتم تحديد محفظة المشاريع المؤهلة للإدراج في إطار الصكوك الخضراء، حسب مساهمتها في تحسين كفاءة الطاقة، أو في زيادة الطاقة المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية، التي بدورها يمكن أن تسهم في فوائد بيئية واجتماعية مختلفة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أن مشروع العدادات الذكية، ومشاريع ربط الطاقة المتجددة بالشركة، تعد من المشاريع المؤهلة، وفق تلك الآلية؛ لما لها من أثر بيئي إيجابي متوقع، بخفض أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي الإسهام في تخفيف التغير المناخي.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية التي تحظى بدعم من وزارة الطاقة، وكذلك اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تركز الشركة على خلق قيمة من أعمالها، لا سيما محفظة مشاريعها الخضراء التي تسهم إيجابياً في دعم الإسهامات الوطنية المستقبلية والمُحدَّدة من المملكة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، مثل: توفير حلول طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وبالعمل على ربط قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، تصل إلى 27.6 جيجا وات بحلول عام 2025، وكذلك دعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية، بتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي توفر بنية تحتية مبتكرة في قطاع الكهرباء وباستثمارات ضخمة تقدر بـ 9.56 مليار ريال سعودي.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أنه تم إعداد إطار إصدار الصكوك الخضراء، وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية ICMA، وتم إجراء مراجعة وتقييم لإطار إصدار الصكوك الخضراء، من قبل طرف خارجي دولي مستقل، متخصص في مراجعة ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وهي " شركة فيجيو أيريس"، وجاء التقييم في أعلى فئة للتصنيف reasonable assurance، أي أعلى مستوى من التأكيد على مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة، كما أكد تقرير التقييم، على مقدرة الشركة على دمج الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجية أعمالها، والعمل عليها.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:18 PM

"السعودية للكهرباء" تنشر وثيقة إطار إصدار الصكوك الخضراء

قالت: لدعم تمويل المشاريع عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نشرت الشركة السعودية للكهرباء، وثيقة إطار الصكوك الخضراء، كخطوة أساسية لدعم تمويل مشاريعها عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة.

وذكرت الشركة، أنه يتم تحديد محفظة المشاريع المؤهلة للإدراج في إطار الصكوك الخضراء، حسب مساهمتها في تحسين كفاءة الطاقة، أو في زيادة الطاقة المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية، التي بدورها يمكن أن تسهم في فوائد بيئية واجتماعية مختلفة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أن مشروع العدادات الذكية، ومشاريع ربط الطاقة المتجددة بالشركة، تعد من المشاريع المؤهلة، وفق تلك الآلية؛ لما لها من أثر بيئي إيجابي متوقع، بخفض أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي الإسهام في تخفيف التغير المناخي.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية التي تحظى بدعم من وزارة الطاقة، وكذلك اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تركز الشركة على خلق قيمة من أعمالها، لا سيما محفظة مشاريعها الخضراء التي تسهم إيجابياً في دعم الإسهامات الوطنية المستقبلية والمُحدَّدة من المملكة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، مثل: توفير حلول طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وبالعمل على ربط قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، تصل إلى 27.6 جيجا وات بحلول عام 2025، وكذلك دعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية، بتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي توفر بنية تحتية مبتكرة في قطاع الكهرباء وباستثمارات ضخمة تقدر بـ 9.56 مليار ريال سعودي.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أنه تم إعداد إطار إصدار الصكوك الخضراء، وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية ICMA، وتم إجراء مراجعة وتقييم لإطار إصدار الصكوك الخضراء، من قبل طرف خارجي دولي مستقل، متخصص في مراجعة ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وهي " شركة فيجيو أيريس"، وجاء التقييم في أعلى فئة للتصنيف reasonable assurance، أي أعلى مستوى من التأكيد على مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة، كما أكد تقرير التقييم، على مقدرة الشركة على دمج الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجية أعمالها، والعمل عليها.

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