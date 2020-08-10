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اليونان: التحركات التركية في المتوسط "تصعيد خطير".. لن نقبل أي ابتزاز

قالت: خطوة تكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد لسلام وأمن المنطقة

دعت اليونان، اليوم الاثنين، تركيا إلى وقف التحركات "غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة"، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا".

وقالت الخارجية اليونانية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "تعد التحركات التركية غير قانونية وتمثل تصعيدًا خطيرًا جديدًا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام".

وتابعت: "اليونان لن تقبل أي ابتزاز. ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

وأصدرت البحرية التركية إخطارًا ملاحيًا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيكون الإخطار ساريًا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقًا للبحرية التركية.


ووفق "سكاي نيوز" فمن المرجح أن تزيد الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان.

وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووفق سكاي نيوز قال الرئيس التركي طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءًا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن مصادر الطاقة، كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيًا.

اليونان التحركات التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليونان: التحركات التركية في المتوسط "تصعيد خطير".. لن نقبل أي ابتزاز
سبق

دعت اليونان، اليوم الاثنين، تركيا إلى وقف التحركات "غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة"، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا".

وقالت الخارجية اليونانية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "تعد التحركات التركية غير قانونية وتمثل تصعيدًا خطيرًا جديدًا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام".

وتابعت: "اليونان لن تقبل أي ابتزاز. ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

وأصدرت البحرية التركية إخطارًا ملاحيًا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيكون الإخطار ساريًا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقًا للبحرية التركية.


ووفق "سكاي نيوز" فمن المرجح أن تزيد الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان.

وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووفق سكاي نيوز قال الرئيس التركي طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءًا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن مصادر الطاقة، كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيًا.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
03:30 PM

اليونان: التحركات التركية في المتوسط "تصعيد خطير".. لن نقبل أي ابتزاز

قالت: خطوة تكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد لسلام وأمن المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت اليونان، اليوم الاثنين، تركيا إلى وقف التحركات "غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة"، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا".

وقالت الخارجية اليونانية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "تعد التحركات التركية غير قانونية وتمثل تصعيدًا خطيرًا جديدًا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام".

وتابعت: "اليونان لن تقبل أي ابتزاز. ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

وأصدرت البحرية التركية إخطارًا ملاحيًا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيكون الإخطار ساريًا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقًا للبحرية التركية.


ووفق "سكاي نيوز" فمن المرجح أن تزيد الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان.

وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووفق سكاي نيوز قال الرئيس التركي طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءًا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن مصادر الطاقة، كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيًا.

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