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إصابات "كورونا" في السويد تقفز إلى 70.639

تسجيل 947 حالة جديدة

أفادت إحصاءات هيئة الصحة العامة في السويد، اليوم (الخميس)، بأن عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز 70 ألفًا، فيما زادت الوفيات بواقع 41 لتصل إلى 5411.

وأضافت أن السويد سجلت 947 إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى 70639؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأفضى التوسع في إجراء الاختبارات إلى زيادة الأعداد اليومية على مدى الشهر الماضي، لتتجاوز المعدلات أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات تراجعت عن الذروة التي وصلت إليها في أبريل (نيسان) الماضي.

وتبنّت الدولة نهجًا أكثر تراخيًا في محاربة فيروس كورونا المستجد، ورفضت فرض إجراءات عزل صارمة؛ الأمر الذي وضع استراتيجيتها في مواجهة الوباء في دائرة الاهتمام العالمي.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في السويد تقفز إلى 70.639
سبق

أفادت إحصاءات هيئة الصحة العامة في السويد، اليوم (الخميس)، بأن عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز 70 ألفًا، فيما زادت الوفيات بواقع 41 لتصل إلى 5411.

وأضافت أن السويد سجلت 947 إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى 70639؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأفضى التوسع في إجراء الاختبارات إلى زيادة الأعداد اليومية على مدى الشهر الماضي، لتتجاوز المعدلات أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات تراجعت عن الذروة التي وصلت إليها في أبريل (نيسان) الماضي.

وتبنّت الدولة نهجًا أكثر تراخيًا في محاربة فيروس كورونا المستجد، ورفضت فرض إجراءات عزل صارمة؛ الأمر الذي وضع استراتيجيتها في مواجهة الوباء في دائرة الاهتمام العالمي.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:43 PM

إصابات "كورونا" في السويد تقفز إلى 70.639

تسجيل 947 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت إحصاءات هيئة الصحة العامة في السويد، اليوم (الخميس)، بأن عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز 70 ألفًا، فيما زادت الوفيات بواقع 41 لتصل إلى 5411.

وأضافت أن السويد سجلت 947 إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى 70639؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأفضى التوسع في إجراء الاختبارات إلى زيادة الأعداد اليومية على مدى الشهر الماضي، لتتجاوز المعدلات أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات تراجعت عن الذروة التي وصلت إليها في أبريل (نيسان) الماضي.

وتبنّت الدولة نهجًا أكثر تراخيًا في محاربة فيروس كورونا المستجد، ورفضت فرض إجراءات عزل صارمة؛ الأمر الذي وضع استراتيجيتها في مواجهة الوباء في دائرة الاهتمام العالمي.

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