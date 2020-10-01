النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة.. بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله

خدمة متميزة ونقلة نوعية وستسهم في تطوير الفحوص الشاملة للمرضى

أعلنت "صحة بيشة" عن بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، حيث تم استقبال المرضى والمراجعين للوحدة وتقديم الخِدْمات التشخيصية لهم.

وأوضحت أن هذه الوحدة تُعد خدمة متميزة ونقلة نوعية وستسهم -بإذن الله- في تطوير الفحوص الشاملة للمرضى، مما سيؤدي إلى التشخيص الدقيق للأمراض المختلفة التي تحتاج إلى هذا النوع من الفحوص.
ولفتت إلى أن الخدمة تتمثل في التصوير والفحص الطبي باستخدام النظائر المشعة، حيث يتم حقن الجرعة الإشعاعية عن طريق الوريد أو بالتناول عن طريق الفم، وبذلك يكون المريض هو المشع والجهاز هو المتلقي لهذا الإشعاع عكس الأشعة العادية.

مستشفى الملك عبدالله بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيشة.. بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله
سبق

أعلنت "صحة بيشة" عن بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، حيث تم استقبال المرضى والمراجعين للوحدة وتقديم الخِدْمات التشخيصية لهم.

وأوضحت أن هذه الوحدة تُعد خدمة متميزة ونقلة نوعية وستسهم -بإذن الله- في تطوير الفحوص الشاملة للمرضى، مما سيؤدي إلى التشخيص الدقيق للأمراض المختلفة التي تحتاج إلى هذا النوع من الفحوص.
ولفتت إلى أن الخدمة تتمثل في التصوير والفحص الطبي باستخدام النظائر المشعة، حيث يتم حقن الجرعة الإشعاعية عن طريق الوريد أو بالتناول عن طريق الفم، وبذلك يكون المريض هو المشع والجهاز هو المتلقي لهذا الإشعاع عكس الأشعة العادية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:08 PM

بيشة.. بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله

خدمة متميزة ونقلة نوعية وستسهم في تطوير الفحوص الشاملة للمرضى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
2
301

أعلنت "صحة بيشة" عن بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، حيث تم استقبال المرضى والمراجعين للوحدة وتقديم الخِدْمات التشخيصية لهم.

وأوضحت أن هذه الوحدة تُعد خدمة متميزة ونقلة نوعية وستسهم -بإذن الله- في تطوير الفحوص الشاملة للمرضى، مما سيؤدي إلى التشخيص الدقيق للأمراض المختلفة التي تحتاج إلى هذا النوع من الفحوص.
ولفتت إلى أن الخدمة تتمثل في التصوير والفحص الطبي باستخدام النظائر المشعة، حيث يتم حقن الجرعة الإشعاعية عن طريق الوريد أو بالتناول عن طريق الفم، وبذلك يكون المريض هو المشع والجهاز هو المتلقي لهذا الإشعاع عكس الأشعة العادية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,508
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,207
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,303
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,002

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة