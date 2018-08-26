ورش عمل بتعليم الباحة حول آلية استقبال الطلاب وتطبيق ضوابط "وقاية" بالمدارس

لضمان وتهيئة كل السبل لعودة حضورية آمنة وناجحة لمقاعد الدراسة

عقدت مكاتب التعليم للبنين والبنات بتعليم الباحة ورش عمل تمتد لثلاثة أيام، بمشاركة مديري ومديرات المدارس، حول تطبيق جميع ما ورد من البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضوريًّا في المدارس، والمبلغة من قِبَل "وقاية"، وآلية العمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع المكاتب والمداس، وكذلك مناقشة الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس، وآلية استقبال الطلاب والطالبات وانتظامهم على مقاعد الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد.

يأتي هذا ضمن متابعة وتوجيهات مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني الرامية؛ لضمان وتهيئة كل السبل لعودة حضورية آمنة وناجحة لأبنائنا الطلبة لمقاعد الدراسة؛ طِبقًا للأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق الزهراني، أهمية هذه الورش في خلق البيئة المدرسية المناسبة للطلاب لتلقي العلم والمعرفة في جو تكتمل فيه جميع الخدمات، ويتم تحقيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية بشكل يضمن سلامة المستفيدين من التعليم.

وأشار "الزهراني" إلى أن المسؤولية تشاركية من الجميع، وتبدأ من المدير العام للتعليم، وتشمل القيادات التعليمية، ومديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات، ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات كل فيما يخصه.

وشدد على أن الإدارة حريصة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المبلغة من "وقاية" والتي تكفل -بإذن الله- صحة الطلاب والطالبات، وسلامة المجتمع التعليمي كافة باعتباره أولوية قصوى.