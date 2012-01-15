انتقام عروس صينية.. شاهد ما فعلته في صالون التجميل

كشف مقطع فيديو مروع لحظة انتقام امرأة غاضبة من صالون تجميل في الصين، بعد أن رفض أصحاب الصالون إعادة مبلغ تأمين دفعته المرأة لشراء باقة زفاف، قبل أن تلغي طلبها.



وتحت عنوان "عروس في نوبة غضب"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: لم تجد امرأة صينية سوى تخريب فساتين الزفاف في صالون تجميل، بعد أن رفضوا إعادة مبلغ التأمين الذي دفعته المرأة.



وحسب الصحيفة: وقعت الحادثة في مدينة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، في 9 يناير الجاري.



وقالت الصحيفة: إن الصالون رفض إعادة مبلغ يعادل 550 دولارًا، كانت قد دفعتها المرأة كجزء من باقة زفاف شملت شراء فستان وإكسسوارات بلغت أكثر من 1250 دولارًا، العام الماضي، ومبلغ تأمين يبلغ 550 دولارًا.



وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية في الصين، المرأة وهي تندفع نحو فساتين العرائس وتقوم بتمزيقها بمقص في يدها.

وسمع صوت شخص يصرخ في الفيديو أن ثمن هذه الفساتين بالآلاف، فردت المرأة باستهجان "بالآلاف! حتى لو كان ثمنها بالآلاف، فهذا جيد".



وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة الغاضبة دمرت 32 فستانًا، تجاوزت قيمتها نحو 11 ألف دولار.



وكانت المرأة قد اشترت حزمة حفل الزفاف من الصالون في أبريل 2021، لحفل مقرر في 5 أكتوبر من العام نفسه، لكنها طلبت في أغسطس تأجيل الأمر قبل إلغائه تمامًا.



وطالبت بعد ذلك باسترداد المبلغ بالكامل بما في ذلك التأمين، وهو ما رفضه الصالون.



وحسب "الديلي ميل": احتجزت الشرطة المرأة، التي تقدمت باعتذار، فيما وعد زوج المستقبل بدفع مبلغ ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار تعويضًا عن الأضرار.

