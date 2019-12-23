شاهد "مرور الباحة" مُكثّفًا تواجده مع الاختبارات: لا حوادث أطرافها طلاب

فِرَق متابعة تُراعي الخطوط المؤدية إلى المدارس لمعالجة أي عائق أو تأخير

انتشرت دوريات المرور من أول أيام الاختبارات في منطقة الباحة، وقامت بتغطية جميع المدارس من ساعات الصباح الباكر.

وراعت إدارة مرور منطقة الباحة، الحالة الجوية التي تشهدها منطقة الباحة؛ فكثّفت تواجدها المروري من ساعات الصباح الباكر؛ مراعية الخطوط المؤدية إلى المدارس، ومعالجة أي عائق قد يتسبب في تأخير وصول الطلاب إلى مدارسهم.

وكشفت إدارة مرور الباحة، أن هناك فِرَقًا تتابع أي حوادث يكون أطرافها طلابًا، وتُسارع إلى مباشرتها بأولوية قصوى؛ إذ لم تسجل خلال أول أيام الاختبارات أي حادثة طرفها طالب بفضل الله.