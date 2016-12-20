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"المسند": ربكة جوية ورياح نشطة مثيرة للغبار.. وينصح بتأجيل السفر لهذه المناطق

أهاب أهل الحلال والرعاة بالصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق-غرب لمنع انقلابها

توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند، ربكة جوية تشمل شرق البحر المتوسط ودول الشام وسيناء وشمال، وشمال غرب وشمال وسط ‫السعودية، تبدأ اليوم الاثنين، بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وينصح بتأجيل السفر البري خصوصًا في مناطق ‫تبوك‫ الجوف ‫الحدود الشمالية.

وأهاب المسند بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق-غرب تفاديًا لانقلابها، خصوصًا في مناطق ‫تبوك ‫والحدود الشمالية الجوف، هذا والله أعلم.

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"المسند": ربكة جوية ورياح نشطة مثيرة للغبار.. وينصح بتأجيل السفر لهذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند، ربكة جوية تشمل شرق البحر المتوسط ودول الشام وسيناء وشمال، وشمال غرب وشمال وسط ‫السعودية، تبدأ اليوم الاثنين، بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وينصح بتأجيل السفر البري خصوصًا في مناطق ‫تبوك‫ الجوف ‫الحدود الشمالية.

وأهاب المسند بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق-غرب تفاديًا لانقلابها، خصوصًا في مناطق ‫تبوك ‫والحدود الشمالية الجوف، هذا والله أعلم.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:57 AM

"المسند": ربكة جوية ورياح نشطة مثيرة للغبار.. وينصح بتأجيل السفر لهذه المناطق

أهاب أهل الحلال والرعاة بالصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق-غرب لمنع انقلابها

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هادي العصيمي - الرياض
0
4,133

توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند، ربكة جوية تشمل شرق البحر المتوسط ودول الشام وسيناء وشمال، وشمال غرب وشمال وسط ‫السعودية، تبدأ اليوم الاثنين، بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وينصح بتأجيل السفر البري خصوصًا في مناطق ‫تبوك‫ الجوف ‫الحدود الشمالية.

وأهاب المسند بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق-غرب تفاديًا لانقلابها، خصوصًا في مناطق ‫تبوك ‫والحدود الشمالية الجوف، هذا والله أعلم.

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