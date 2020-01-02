أفاد بيان صادر عن شركة أرامكو اليوم بأن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، دون تغيير عن شهر يناير . ووفق "رويترز"، خفضت "أرامكو" سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولاراً للبرميل عن الشهر السابق. وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولارًا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتًا للبرميل عن يناير .

أرامكو: لا تغيير في سعر الخام العربي الخفيف السعودي لآسيا في فبراير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-02 أفاد بيان صادر عن شركة أرامكو اليوم بأن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، دون تغيير عن شهر يناير .



ووفق "رويترز"، خفضت "أرامكو" سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولاراً للبرميل عن الشهر السابق.



وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولارًا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتًا للبرميل عن يناير .

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 04:15 PM

أرامكو: لا تغيير في سعر الخام العربي الخفيف السعودي لآسيا في فبراير بعلاوة 3.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط دبي/عمان دون تغيير عن يناير





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أفاد بيان صادر عن شركة أرامكو اليوم بأن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، دون تغيير عن شهر يناير .



ووفق "رويترز"، خفضت "أرامكو" سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولاراً للبرميل عن الشهر السابق.



وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولارًا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتًا للبرميل عن يناير .