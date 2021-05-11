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ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة

مصادرة 650 كجم من الأرز و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر

أسفرت الجولات البلدية التي قامت بها بلدية العزيزية بمكة المكرمة عن ضبط مطبخ عشوائي مخالف داخل منزل شعبي دون ترخيص نظامي، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية أنها صادرت 650 كيلوجراماً من الأرز، و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر، و320 كيلوجراماً من الخضار، و690 كيلوجراماً من الأسماك، إضافة إلى مصادرت معدات أخرى للطبخ.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المطبخ في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المبنى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة
سبق

أسفرت الجولات البلدية التي قامت بها بلدية العزيزية بمكة المكرمة عن ضبط مطبخ عشوائي مخالف داخل منزل شعبي دون ترخيص نظامي، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية أنها صادرت 650 كيلوجراماً من الأرز، و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر، و320 كيلوجراماً من الخضار، و690 كيلوجراماً من الأسماك، إضافة إلى مصادرت معدات أخرى للطبخ.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المطبخ في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المبنى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
04:34 PM

ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة

مصادرة 650 كجم من الأرز و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,377

أسفرت الجولات البلدية التي قامت بها بلدية العزيزية بمكة المكرمة عن ضبط مطبخ عشوائي مخالف داخل منزل شعبي دون ترخيص نظامي، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية أنها صادرت 650 كيلوجراماً من الأرز، و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر، و320 كيلوجراماً من الخضار، و690 كيلوجراماً من الأسماك، إضافة إلى مصادرت معدات أخرى للطبخ.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المطبخ في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المبنى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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