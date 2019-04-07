النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة يستقبل أمين عام الحوار الوطني ويشيد بأسبوع التلاحم الوطني

أكد الحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ونائبه إبراهيم بن زايد العسيري، وحضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير الباحة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة عبدالله بن علي العبدلي.

وأشاد بأسبوع التلاحم الوطني الذي ينظمه المركز في منطقة الباحة، والاهتمام الكبير بكافة شرائح المجتمع، والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش بين أفراد المجتمع من خلال هذه البرامج النوعية.

وقدّم الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شرحًا مفصلًا عن كل الفعاليات التي يقدّمها برنامج "أسبوع تلاحم" في المنطقة؛ حيث تناول أهداف البرنامج ودوره في استنهاض العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية النسيج المجتمعي، وأهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها ترسيخ التلاحم الوطني؛ مستعرضًا مسيرة الفعاليات السابقة التي أقيمت في معظم مناطق المملكة.

وفي ختام الاستقبال، قدّم الأمين العام للمركز شكره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل المستمر والتسهيلات التي يحظى بها المركز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الباحة يستقبل أمين عام الحوار الوطني ويشيد بأسبوع التلاحم الوطني
سبق

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ونائبه إبراهيم بن زايد العسيري، وحضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير الباحة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة عبدالله بن علي العبدلي.

وأشاد بأسبوع التلاحم الوطني الذي ينظمه المركز في منطقة الباحة، والاهتمام الكبير بكافة شرائح المجتمع، والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش بين أفراد المجتمع من خلال هذه البرامج النوعية.

وقدّم الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شرحًا مفصلًا عن كل الفعاليات التي يقدّمها برنامج "أسبوع تلاحم" في المنطقة؛ حيث تناول أهداف البرنامج ودوره في استنهاض العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية النسيج المجتمعي، وأهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها ترسيخ التلاحم الوطني؛ مستعرضًا مسيرة الفعاليات السابقة التي أقيمت في معظم مناطق المملكة.

وفي ختام الاستقبال، قدّم الأمين العام للمركز شكره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل المستمر والتسهيلات التي يحظى بها المركز.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
01:45 PM

أمير الباحة يستقبل أمين عام الحوار الوطني ويشيد بأسبوع التلاحم الوطني

أكد الحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
546

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ونائبه إبراهيم بن زايد العسيري، وحضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير الباحة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة عبدالله بن علي العبدلي.

وأشاد بأسبوع التلاحم الوطني الذي ينظمه المركز في منطقة الباحة، والاهتمام الكبير بكافة شرائح المجتمع، والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش بين أفراد المجتمع من خلال هذه البرامج النوعية.

وقدّم الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شرحًا مفصلًا عن كل الفعاليات التي يقدّمها برنامج "أسبوع تلاحم" في المنطقة؛ حيث تناول أهداف البرنامج ودوره في استنهاض العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية النسيج المجتمعي، وأهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها ترسيخ التلاحم الوطني؛ مستعرضًا مسيرة الفعاليات السابقة التي أقيمت في معظم مناطق المملكة.

وفي ختام الاستقبال، قدّم الأمين العام للمركز شكره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل المستمر والتسهيلات التي يحظى بها المركز.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,275
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,545
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,209
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,170

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة