النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الباحة.. إصابة 4 طالبات وسائقهن في حادث مروري على طريق الدائري

باشرته فرق الهلال الأحمر والصحة وتم إسعاف المصابين للمستشفى العام

أدى حادث مروري وقع على طريق الدائري الجديد في الباحة إلى إصابة 4 طالبات وسائقهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم الأحد على رقم الطوارئ 997 حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث على الطريق الدائري الجديد بعد مفرق غثران باتجاه بني ظبيان، ويوجد بالموقع تعدد إصابات لطالبات من جامعة الباحة حسب البلاغ الوارد.

وأضاف "الزهراني": أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة، وبتوجيه ومباشرة الموقع من قبل مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي، وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود خمس إصابات من متوسطة إلى بسيطة.

وبيّن: تابع الحادث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي من خلال الاتصالات اللاسلكية، ووجّه بتوجيه العدد المطلوب من الفرق الإسعافية، والتعامل مع الحالات حسب البرتوكولات، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

وأردف "الزهراني": نتج عن الحادث إصابة متوسطة الخطورة لسائق الميكروباص، وأربع إصابات لطالبات، وكانت حالتهن مستقرة ولله الحمد، وتم عمل الإسعافات الأولية بالموقع، وبعد ذلك تم نقل أربع إصابات من قبل إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة مستقرة أيضاً نُقلت من قبل فرقة إسعاف الصحة لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.

وأوضح أيضاً المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي أنه تلقت إدارة الطوارئ والكوارث بلاغاً من عمليات الهلال الأحمر "997" يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الجديد لباص طالبات، ويوجد تعدد إصابات حسب البلاغ الأولي الوارد إليهم.

وفور تلقي البلاغ تم إرسال فرقتين إسعافيتين من إدارة الطوارئ والكوارث إلى موقع الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى الملك فهد.

وعند الوصول تبيّن وجود خمس إصابات بالموقع؛ عدد أربع حالات لطالبات، بالإضافة للسائق، وتم نقل أربع حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالة عن طريق الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في الباحة.. إصابة 4 طالبات وسائقهن في حادث مروري على طريق الدائري
سبق

أدى حادث مروري وقع على طريق الدائري الجديد في الباحة إلى إصابة 4 طالبات وسائقهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم الأحد على رقم الطوارئ 997 حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث على الطريق الدائري الجديد بعد مفرق غثران باتجاه بني ظبيان، ويوجد بالموقع تعدد إصابات لطالبات من جامعة الباحة حسب البلاغ الوارد.

وأضاف "الزهراني": أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة، وبتوجيه ومباشرة الموقع من قبل مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي، وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود خمس إصابات من متوسطة إلى بسيطة.

وبيّن: تابع الحادث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي من خلال الاتصالات اللاسلكية، ووجّه بتوجيه العدد المطلوب من الفرق الإسعافية، والتعامل مع الحالات حسب البرتوكولات، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

وأردف "الزهراني": نتج عن الحادث إصابة متوسطة الخطورة لسائق الميكروباص، وأربع إصابات لطالبات، وكانت حالتهن مستقرة ولله الحمد، وتم عمل الإسعافات الأولية بالموقع، وبعد ذلك تم نقل أربع إصابات من قبل إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة مستقرة أيضاً نُقلت من قبل فرقة إسعاف الصحة لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.

وأوضح أيضاً المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي أنه تلقت إدارة الطوارئ والكوارث بلاغاً من عمليات الهلال الأحمر "997" يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الجديد لباص طالبات، ويوجد تعدد إصابات حسب البلاغ الأولي الوارد إليهم.

وفور تلقي البلاغ تم إرسال فرقتين إسعافيتين من إدارة الطوارئ والكوارث إلى موقع الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى الملك فهد.

وعند الوصول تبيّن وجود خمس إصابات بالموقع؛ عدد أربع حالات لطالبات، بالإضافة للسائق، وتم نقل أربع حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالة عن طريق الصحة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
03:28 PM

في الباحة.. إصابة 4 طالبات وسائقهن في حادث مروري على طريق الدائري

باشرته فرق الهلال الأحمر والصحة وتم إسعاف المصابين للمستشفى العام

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
3,021

أدى حادث مروري وقع على طريق الدائري الجديد في الباحة إلى إصابة 4 طالبات وسائقهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم الأحد على رقم الطوارئ 997 حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث على الطريق الدائري الجديد بعد مفرق غثران باتجاه بني ظبيان، ويوجد بالموقع تعدد إصابات لطالبات من جامعة الباحة حسب البلاغ الوارد.

وأضاف "الزهراني": أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة، وبتوجيه ومباشرة الموقع من قبل مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي، وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود خمس إصابات من متوسطة إلى بسيطة.

وبيّن: تابع الحادث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي من خلال الاتصالات اللاسلكية، ووجّه بتوجيه العدد المطلوب من الفرق الإسعافية، والتعامل مع الحالات حسب البرتوكولات، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

وأردف "الزهراني": نتج عن الحادث إصابة متوسطة الخطورة لسائق الميكروباص، وأربع إصابات لطالبات، وكانت حالتهن مستقرة ولله الحمد، وتم عمل الإسعافات الأولية بالموقع، وبعد ذلك تم نقل أربع إصابات من قبل إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة مستقرة أيضاً نُقلت من قبل فرقة إسعاف الصحة لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.

وأوضح أيضاً المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي أنه تلقت إدارة الطوارئ والكوارث بلاغاً من عمليات الهلال الأحمر "997" يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الجديد لباص طالبات، ويوجد تعدد إصابات حسب البلاغ الأولي الوارد إليهم.

وفور تلقي البلاغ تم إرسال فرقتين إسعافيتين من إدارة الطوارئ والكوارث إلى موقع الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى الملك فهد.

وعند الوصول تبيّن وجود خمس إصابات بالموقع؛ عدد أربع حالات لطالبات، بالإضافة للسائق، وتم نقل أربع حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالة عن طريق الصحة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,407
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,679
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,143
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,285

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة