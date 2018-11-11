في الباحة.. إصابة 4 طالبات وسائقهن في حادث مروري على طريق الدائري

باشرته فرق الهلال الأحمر والصحة وتم إسعاف المصابين للمستشفى العام

أدى حادث مروري وقع على طريق الدائري الجديد في الباحة إلى إصابة 4 طالبات وسائقهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم الأحد على رقم الطوارئ 997 حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث على الطريق الدائري الجديد بعد مفرق غثران باتجاه بني ظبيان، ويوجد بالموقع تعدد إصابات لطالبات من جامعة الباحة حسب البلاغ الوارد.

وأضاف "الزهراني": أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة، وبتوجيه ومباشرة الموقع من قبل مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي، وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود خمس إصابات من متوسطة إلى بسيطة.

وبيّن: تابع الحادث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي من خلال الاتصالات اللاسلكية، ووجّه بتوجيه العدد المطلوب من الفرق الإسعافية، والتعامل مع الحالات حسب البرتوكولات، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

وأردف "الزهراني": نتج عن الحادث إصابة متوسطة الخطورة لسائق الميكروباص، وأربع إصابات لطالبات، وكانت حالتهن مستقرة ولله الحمد، وتم عمل الإسعافات الأولية بالموقع، وبعد ذلك تم نقل أربع إصابات من قبل إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة مستقرة أيضاً نُقلت من قبل فرقة إسعاف الصحة لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.

وأوضح أيضاً المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي أنه تلقت إدارة الطوارئ والكوارث بلاغاً من عمليات الهلال الأحمر "997" يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الجديد لباص طالبات، ويوجد تعدد إصابات حسب البلاغ الأولي الوارد إليهم.

وفور تلقي البلاغ تم إرسال فرقتين إسعافيتين من إدارة الطوارئ والكوارث إلى موقع الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى الملك فهد.

وعند الوصول تبيّن وجود خمس إصابات بالموقع؛ عدد أربع حالات لطالبات، بالإضافة للسائق، وتم نقل أربع حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالة عن طريق الصحة.