رئيس الوزراء الإيطالي: ليس لدينا مانع في نقل مباراة نهائي يورو 2020 إلى روما

قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إنه لا يمانع في نقل مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العاصمة الإيطالية روما في حال تقرر نقلها من إنجلترا؛ بسبب جائحة كورونا.

وفي أعقاب لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال "دراجي" في برلين، الإثنين: إن النهائي لن يلعب في بلد ترتفع فيه حالات العدوى على نحو متسارع.

من جانبها، أوضحت "ميركل" أنهما اتفقا في نقاط معينة فيما يتعلق بالبطولة الأوروبية، وقالت ميركل: هناك قواسم مشتركة ولاسيما في كرة القدم؛ لأننا رأينا أن جوسينس لاعب ممتاز لدى أتلانتا بيرجامو، وتابعت ميركل أن الإيطاليين لعبوا بشكل غير سيئ حتى الآن.

يُذكر أن اللاعب الألماني الدولي روبن جوسينس يلعب منذ عام 2017 ضمن صفوف أتلانتا، وكان قد اختير رجل المباراة في لقاء المنتخب الألماني أمام نظيره البرتغالي بعد فوز المانشافت بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأحرز جوسينس هدفاً في هذه المباراة.

وكان ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا أعلن في وقت سابق استعداد مدينة ميونخ (عاصمة الولاية) أن تصبح مكاناً بديلاً لمباريات (يورو 2020) حال نقلها من إنجلترا؛ بسبب وضع كورونا هناك.