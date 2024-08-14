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الرائد يضرب الحزم بثلاثية.. ويقترب من خطف المقعد الآسيوي

في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلّب فريق الرائد الأول لكرة القدم على فريق نادي الحزم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريده ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى فريق الرائد شوط المباراة الأول بهدف وحيد لصالحه، جاء عن طريق لاعبه جهاد الحسين عند الدقيقة الـ25.‏

وفي زمن الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ67، تمكن أليماو من إدراك هدف التعادل للحزم من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة الـ76 تمكن محمد فوزير من إضافة الهدف الثاني للرائد من ركلة جزاء قبل أن يختتم اللاعب ذاته أهداف اللقاء بالهدف الثالث للرائد عند الدقيقة الـ87 من تسديدة على رأس المنطقة، عانقت الشباك.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد الدوري السعودي للمحترفين الحزم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يضرب الحزم بثلاثية.. ويقترب من خطف المقعد الآسيوي
سبق

تغلّب فريق الرائد الأول لكرة القدم على فريق نادي الحزم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريده ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى فريق الرائد شوط المباراة الأول بهدف وحيد لصالحه، جاء عن طريق لاعبه جهاد الحسين عند الدقيقة الـ25.‏

وفي زمن الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ67، تمكن أليماو من إدراك هدف التعادل للحزم من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة الـ76 تمكن محمد فوزير من إضافة الهدف الثاني للرائد من ركلة جزاء قبل أن يختتم اللاعب ذاته أهداف اللقاء بالهدف الثالث للرائد عند الدقيقة الـ87 من تسديدة على رأس المنطقة، عانقت الشباك.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
09:33 PM

الرائد يضرب الحزم بثلاثية.. ويقترب من خطف المقعد الآسيوي

في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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تغلّب فريق الرائد الأول لكرة القدم على فريق نادي الحزم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريده ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى فريق الرائد شوط المباراة الأول بهدف وحيد لصالحه، جاء عن طريق لاعبه جهاد الحسين عند الدقيقة الـ25.‏

وفي زمن الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ67، تمكن أليماو من إدراك هدف التعادل للحزم من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة الـ76 تمكن محمد فوزير من إضافة الهدف الثاني للرائد من ركلة جزاء قبل أن يختتم اللاعب ذاته أهداف اللقاء بالهدف الثالث للرائد عند الدقيقة الـ87 من تسديدة على رأس المنطقة، عانقت الشباك.

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