النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

438 في الرياض.. 4 مدن سعودية تسجل 1,390 إصابة جديدة بكورونا

3393 حالة إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي في المملكة لـ 161005

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1,390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 4 مدن
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض 438 حالة و 388 حالة في جدة و 269 حالة في مكة المكرّمة والدمام 345 حالة .


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 161005 حالة وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي حيث تم تسجيل 4045 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالة واوضحت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
438 في الرياض.. 4 مدن سعودية تسجل 1,390 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1,390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 4 مدن
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض 438 حالة و 388 حالة في جدة و 269 حالة في مكة المكرّمة والدمام 345 حالة .


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 161005 حالة وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي حيث تم تسجيل 4045 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالة واوضحت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:01 PM

438 في الرياض.. 4 مدن سعودية تسجل 1,390 إصابة جديدة بكورونا

3393 حالة إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي في المملكة لـ 161005

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
7,626

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1,390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 4 مدن
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض 438 حالة و 388 حالة في جدة و 269 حالة في مكة المكرّمة والدمام 345 حالة .


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 161005 حالة وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي حيث تم تسجيل 4045 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالة واوضحت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,317
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة