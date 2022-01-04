"باع الفستق وأغفل المنجزات".. "فضيحة الجناح الإيراني في إكسبو" تطيح بمسؤول كبير

"زماني" اعتبر أن طبيعة المعرض ليست صناعية

اضطر وزير الصناعة والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين إلى إقالة مدير المعارض الدولية حسن زماني على خلفية فضيحة الجناح الإيراني في معرض "إكسبو دبي 2020"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية اليوم (الثلاثاء).

وانتُقد "زماني" من قِبل الكثيرين بسبب "بيع جناح إيران في المعرض الكركم والفستق وسوهان بدلاً من تقديم الإنجازات الفضائية والنووية والطبية للبلاد"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي رد "زماني" على منتقديه ذكر أن "طبيعة المعرض ليست صناعية، وعرض الإنجازات الفضائية والنووية والطبية في مكان آخر".