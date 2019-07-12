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المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي

اجتماع غداً للدراسة والمصادقة على الإعلان الدستوري

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية.
وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات في تصريح اليوم أن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري.

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المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي
سبق

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية.
وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات في تصريح اليوم أن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
02:40 PM

المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي

اجتماع غداً للدراسة والمصادقة على الإعلان الدستوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية.
وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات في تصريح اليوم أن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري.

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