القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في "وردك"

دانت هذا العمل الإجرامي مؤكدة وقوف السعودية مع أفغانستان وشعبها الشقيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي والعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".