النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة

أظهر المقطع كثافة مرورية عالية للقادمين من مكة وجدة تزامنًا مع عطلة الأسبوع

أظهر مقطع فيديو، وُثِّق يوم أمس الجمعة، كثافة مرورية عالية، شهدها طريق الهدا - الطائف للقادمين من مكة المكرمة للاستمتاع بأجواء الهدا الماطرة التي توافق عطلة الأسبوع.

وتفصيلاً، امتد اصطفاف المركبات لمسافات بعيدة بالطريق. وأوضح الفيديو المتداوَل الإقبال الشديد من القادمين من مكة وجدة والمدن المجاورة لمحافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا ومحافظة الطائف بعد أن شهدت أمطارًا غزيرة خلال اليومَين الماضيَين تزامنًا مع نهاية الأسبوع.

الطائف الهدا طريق الهدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة
سبق

أظهر مقطع فيديو، وُثِّق يوم أمس الجمعة، كثافة مرورية عالية، شهدها طريق الهدا - الطائف للقادمين من مكة المكرمة للاستمتاع بأجواء الهدا الماطرة التي توافق عطلة الأسبوع.

وتفصيلاً، امتد اصطفاف المركبات لمسافات بعيدة بالطريق. وأوضح الفيديو المتداوَل الإقبال الشديد من القادمين من مكة وجدة والمدن المجاورة لمحافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا ومحافظة الطائف بعد أن شهدت أمطارًا غزيرة خلال اليومَين الماضيَين تزامنًا مع نهاية الأسبوع.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:11 AM

بالفيديو .. اصطفاف المركبات بطريق الهدا – الطائف للاستمتاع بالأجواء الماطرة

أظهر المقطع كثافة مرورية عالية للقادمين من مكة وجدة تزامنًا مع عطلة الأسبوع

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
3
2,560

أظهر مقطع فيديو، وُثِّق يوم أمس الجمعة، كثافة مرورية عالية، شهدها طريق الهدا - الطائف للقادمين من مكة المكرمة للاستمتاع بأجواء الهدا الماطرة التي توافق عطلة الأسبوع.

وتفصيلاً، امتد اصطفاف المركبات لمسافات بعيدة بالطريق. وأوضح الفيديو المتداوَل الإقبال الشديد من القادمين من مكة وجدة والمدن المجاورة لمحافظة الطائف للاستمتاع بأجواء الهدا ومحافظة الطائف بعد أن شهدت أمطارًا غزيرة خلال اليومَين الماضيَين تزامنًا مع نهاية الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,114
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,372

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة