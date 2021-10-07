النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخّخة

أكّدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم دعمها ووقوفها بجانب المملكة

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطارَ أبها الدولي بطائرة مُفخّخة بدون طيار، التي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت مصر التأكيد على مساندتها لما تتّخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخّخة
سبق

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطارَ أبها الدولي بطائرة مُفخّخة بدون طيار، التي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت مصر التأكيد على مساندتها لما تتّخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
06:32 PM

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخّخة

أكّدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم دعمها ووقوفها بجانب المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
385

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطارَ أبها الدولي بطائرة مُفخّخة بدون طيار، التي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت مصر التأكيد على مساندتها لما تتّخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة