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تحديث جديد من "إنستجرام" يرفع شعار "الرسائل للجميع"

بدأ الموقع في طرحه منذ صباح الجمعة

كشفت تقارير إخبارية، عن أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" بدأت في طرح تحديثات جديدة لكل من نسخة الهاتف المحمول وسطح المكتب، والتي وصفت بأنها ترفع شعار "الرسائل للجميع".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" طرح في تحديثه الجديد إمكانية إرسال الرسائل الخاصة لكل مستخدمي التطبيق، سواء على الهاتف المحمول أو نسخة سطح المكتب.

وبالفعل بدأت "إنستجرام" في طرح تلك الخاصية الجديدة منذ صباح اليوم الجمعة، لكل مستخدمي المنصة المصورة.

وسيتم تفعيل تلك الخاصية الجديدة لكل مستخدمي "إنستجرام"، وسيمكن إرسال الرسائل الفردية أو الجماعية لأي من أصدقائك على نسخة سطح المكتب ونسخة الهواتف المحمولة.

كما منحت أيضًا "إنستجرام" خاصية لكل من يمتلكون حسابات على فيسبوك أو واتساب، وليس لديهم حسابات على "إنستجرام".

وأتاحت المنصة المصورة، إمكانية إرسال الصور إلى حسابات فيسبوك أو واتساب مباشرة دون الحاجة إلى فتح تلك التطبيقات من خلال إنستجرام.

وتندرج تلك الخاصية، ضمن مبادرة شركة "فيسبوك" لتوحيد منصاتها الثلاثة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" في منصة موحدة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث جديد من "إنستجرام" يرفع شعار "الرسائل للجميع"
سبق

كشفت تقارير إخبارية، عن أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" بدأت في طرح تحديثات جديدة لكل من نسخة الهاتف المحمول وسطح المكتب، والتي وصفت بأنها ترفع شعار "الرسائل للجميع".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" طرح في تحديثه الجديد إمكانية إرسال الرسائل الخاصة لكل مستخدمي التطبيق، سواء على الهاتف المحمول أو نسخة سطح المكتب.

وبالفعل بدأت "إنستجرام" في طرح تلك الخاصية الجديدة منذ صباح اليوم الجمعة، لكل مستخدمي المنصة المصورة.

وسيتم تفعيل تلك الخاصية الجديدة لكل مستخدمي "إنستجرام"، وسيمكن إرسال الرسائل الفردية أو الجماعية لأي من أصدقائك على نسخة سطح المكتب ونسخة الهواتف المحمولة.

كما منحت أيضًا "إنستجرام" خاصية لكل من يمتلكون حسابات على فيسبوك أو واتساب، وليس لديهم حسابات على "إنستجرام".

وأتاحت المنصة المصورة، إمكانية إرسال الصور إلى حسابات فيسبوك أو واتساب مباشرة دون الحاجة إلى فتح تلك التطبيقات من خلال إنستجرام.

وتندرج تلك الخاصية، ضمن مبادرة شركة "فيسبوك" لتوحيد منصاتها الثلاثة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" في منصة موحدة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
07:26 PM

تحديث جديد من "إنستجرام" يرفع شعار "الرسائل للجميع"

بدأ الموقع في طرحه منذ صباح الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير إخبارية، عن أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" بدأت في طرح تحديثات جديدة لكل من نسخة الهاتف المحمول وسطح المكتب، والتي وصفت بأنها ترفع شعار "الرسائل للجميع".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" طرح في تحديثه الجديد إمكانية إرسال الرسائل الخاصة لكل مستخدمي التطبيق، سواء على الهاتف المحمول أو نسخة سطح المكتب.

وبالفعل بدأت "إنستجرام" في طرح تلك الخاصية الجديدة منذ صباح اليوم الجمعة، لكل مستخدمي المنصة المصورة.

وسيتم تفعيل تلك الخاصية الجديدة لكل مستخدمي "إنستجرام"، وسيمكن إرسال الرسائل الفردية أو الجماعية لأي من أصدقائك على نسخة سطح المكتب ونسخة الهواتف المحمولة.

كما منحت أيضًا "إنستجرام" خاصية لكل من يمتلكون حسابات على فيسبوك أو واتساب، وليس لديهم حسابات على "إنستجرام".

وأتاحت المنصة المصورة، إمكانية إرسال الصور إلى حسابات فيسبوك أو واتساب مباشرة دون الحاجة إلى فتح تلك التطبيقات من خلال إنستجرام.

وتندرج تلك الخاصية، ضمن مبادرة شركة "فيسبوك" لتوحيد منصاتها الثلاثة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" في منصة موحدة.

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