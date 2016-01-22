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مجهول يضرم النار في 10 سيارات بإسكان جنوب جدة.. فجراً

لم يسجل أي أصابات أو خسائر بالأرواح.. والجهات الأمنية تحقق

أحال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، حادث حريق اندلع في عدد من المركبات بحي الأمير عبدالمجيد بالإسكان الجنوبي إلى الجهات الأمنية لتعقب الجناة.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحادث لم يسجل أي أصابات أو خسائر بالأرواح.

وأشار إلى أنه لعدم وجود قرائن يمكن الاستدلال من خلالها على عرضية الحادث، فقد جرت إحالته للجهات المختصة.

وأبان "سرحان" أن الحريق نشب فجر اليوم في عدد من المركبات المتوقفة في مواقف إحدى البنايات ضمن عمائر الإسكان الجنوبي جنوب محافظة جدة، تضرر منها بشكل مباشر عشر سيارات، فيما تأثر عدد آخر من المركبات نتيجة اللهب الحراري وترسبات الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحريق.

وتابع: مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت ألسنة اللهب تتصاعد في عدد من المركبات تشكّلت منها سحب كثيفة من الدخان تمت السيطرة على الحريق في حينه من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكان سكان عمائر المجموعة رقم 6 بالإسكان الجنوبي قد استيقظوا، صباح اليوم، على الحريق يشتعل في سياراتهم دون معرفة السبب، وطالبوا الجهات الأمنية بتقديم المتسبب للعدالة وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة؛ حفاظاً على ممتلكاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجهول يضرم النار في 10 سيارات بإسكان جنوب جدة.. فجراً
سبق

أحال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، حادث حريق اندلع في عدد من المركبات بحي الأمير عبدالمجيد بالإسكان الجنوبي إلى الجهات الأمنية لتعقب الجناة.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحادث لم يسجل أي أصابات أو خسائر بالأرواح.

وأشار إلى أنه لعدم وجود قرائن يمكن الاستدلال من خلالها على عرضية الحادث، فقد جرت إحالته للجهات المختصة.

وأبان "سرحان" أن الحريق نشب فجر اليوم في عدد من المركبات المتوقفة في مواقف إحدى البنايات ضمن عمائر الإسكان الجنوبي جنوب محافظة جدة، تضرر منها بشكل مباشر عشر سيارات، فيما تأثر عدد آخر من المركبات نتيجة اللهب الحراري وترسبات الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحريق.

وتابع: مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت ألسنة اللهب تتصاعد في عدد من المركبات تشكّلت منها سحب كثيفة من الدخان تمت السيطرة على الحريق في حينه من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكان سكان عمائر المجموعة رقم 6 بالإسكان الجنوبي قد استيقظوا، صباح اليوم، على الحريق يشتعل في سياراتهم دون معرفة السبب، وطالبوا الجهات الأمنية بتقديم المتسبب للعدالة وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة؛ حفاظاً على ممتلكاتهم.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:37 PM

مجهول يضرم النار في 10 سيارات بإسكان جنوب جدة.. فجراً

لم يسجل أي أصابات أو خسائر بالأرواح.. والجهات الأمنية تحقق

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
10
18,244

أحال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، حادث حريق اندلع في عدد من المركبات بحي الأمير عبدالمجيد بالإسكان الجنوبي إلى الجهات الأمنية لتعقب الجناة.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحادث لم يسجل أي أصابات أو خسائر بالأرواح.

وأشار إلى أنه لعدم وجود قرائن يمكن الاستدلال من خلالها على عرضية الحادث، فقد جرت إحالته للجهات المختصة.

وأبان "سرحان" أن الحريق نشب فجر اليوم في عدد من المركبات المتوقفة في مواقف إحدى البنايات ضمن عمائر الإسكان الجنوبي جنوب محافظة جدة، تضرر منها بشكل مباشر عشر سيارات، فيما تأثر عدد آخر من المركبات نتيجة اللهب الحراري وترسبات الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحريق.

وتابع: مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت ألسنة اللهب تتصاعد في عدد من المركبات تشكّلت منها سحب كثيفة من الدخان تمت السيطرة على الحريق في حينه من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكان سكان عمائر المجموعة رقم 6 بالإسكان الجنوبي قد استيقظوا، صباح اليوم، على الحريق يشتعل في سياراتهم دون معرفة السبب، وطالبوا الجهات الأمنية بتقديم المتسبب للعدالة وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة؛ حفاظاً على ممتلكاتهم.

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