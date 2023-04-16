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"yeniakit" التركية : "الهلال" يوجّه ضربة لـ "بشكتاش" بشأن البرازيلي "تاليسكا"

قالت صحيفة "yeniakit" التركية إن مسؤولي نادي بشكتاش التركي قد تلقوا صدمة بعد علمهم باقتراب اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من الانضمام لصالح نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانضمام للنادي التركي، قد باتت مسألة انتقاله لنادي الهلال الذي يديره الروماني رازفان لوتشيسكو مسألة وقت فقط.

اللاعب ينشط حاليًا مع غوانزو إيفرغراند الصيني حيث نجح في تسجيل 25 هدفًا في 28 مباراة بمختلف المنافسات، وأسهم في صناعة 8 أهداف لزملائه في الفريق.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا وتبلغ قيمته السوقية لنحو 16 مليون يورو وسبق له الاحتراف في بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وغوانزو إيفرغراند الصيني.

الهلال أندرسون تاليسكا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"yeniakit" التركية : "الهلال" يوجّه ضربة لـ "بشكتاش" بشأن البرازيلي "تاليسكا"
سبق

قالت صحيفة "yeniakit" التركية إن مسؤولي نادي بشكتاش التركي قد تلقوا صدمة بعد علمهم باقتراب اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من الانضمام لصالح نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانضمام للنادي التركي، قد باتت مسألة انتقاله لنادي الهلال الذي يديره الروماني رازفان لوتشيسكو مسألة وقت فقط.

اللاعب ينشط حاليًا مع غوانزو إيفرغراند الصيني حيث نجح في تسجيل 25 هدفًا في 28 مباراة بمختلف المنافسات، وأسهم في صناعة 8 أهداف لزملائه في الفريق.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا وتبلغ قيمته السوقية لنحو 16 مليون يورو وسبق له الاحتراف في بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وغوانزو إيفرغراند الصيني.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:35 PM

"yeniakit" التركية : "الهلال" يوجّه ضربة لـ "بشكتاش" بشأن البرازيلي "تاليسكا"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "yeniakit" التركية إن مسؤولي نادي بشكتاش التركي قد تلقوا صدمة بعد علمهم باقتراب اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من الانضمام لصالح نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانضمام للنادي التركي، قد باتت مسألة انتقاله لنادي الهلال الذي يديره الروماني رازفان لوتشيسكو مسألة وقت فقط.

اللاعب ينشط حاليًا مع غوانزو إيفرغراند الصيني حيث نجح في تسجيل 25 هدفًا في 28 مباراة بمختلف المنافسات، وأسهم في صناعة 8 أهداف لزملائه في الفريق.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عامًا وتبلغ قيمته السوقية لنحو 16 مليون يورو وسبق له الاحتراف في بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وغوانزو إيفرغراند الصيني.

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