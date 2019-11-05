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مطلق السبيعي رئيسًا لـ "بلدية ظلم"

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، امس الاثنين ، قرارًا بتكليف رئيس بلدية ظلم، المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، بالعمل رئيسًا بصفة مستمرة لبلدية ظلم.

وقدم "السبيعي"، شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ولأمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على منحه هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل - أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

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مطلق السبيعي رئيسًا لـ "بلدية ظلم"
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، امس الاثنين ، قرارًا بتكليف رئيس بلدية ظلم، المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، بالعمل رئيسًا بصفة مستمرة لبلدية ظلم.

وقدم "السبيعي"، شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ولأمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على منحه هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل - أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
07:21 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:17 PM

مطلق السبيعي رئيسًا لـ "بلدية ظلم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، امس الاثنين ، قرارًا بتكليف رئيس بلدية ظلم، المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، بالعمل رئيسًا بصفة مستمرة لبلدية ظلم.

وقدم "السبيعي"، شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ولأمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على منحه هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل - أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

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