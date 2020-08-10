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مقابل 18 مليون جنيه إسترليني .. الأرسنال يسعى للتخلي عن "أوزيل"

يسعى مسؤولو أرسنال إنهاء عقد الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق، بشكل ودي هذا الصيف، بسبب رغبة الإسباني مايكل أرتيتا في التخلي عن خدماته.

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، الاثنين، عن وجود مفاوضات بين مسؤولي أرسنال ووكيل أعمال أوزيل، على أن يحصل اللاعب على 18 مليون جنيه إسترليني، لفسخ التعاقد بين الطرفين.
وخرج أوزيل تماماً من حسابات أرتيتا خلال مباريات الموسم الماضي، بسبب انخفاض مستواه وضعف لياقته البدنية، إضافة إلى كثرة إصاباته وغياباته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مقابل 18 مليون جنيه إسترليني .. الأرسنال يسعى للتخلي عن "أوزيل"
سبق

يسعى مسؤولو أرسنال إنهاء عقد الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق، بشكل ودي هذا الصيف، بسبب رغبة الإسباني مايكل أرتيتا في التخلي عن خدماته.

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، الاثنين، عن وجود مفاوضات بين مسؤولي أرسنال ووكيل أعمال أوزيل، على أن يحصل اللاعب على 18 مليون جنيه إسترليني، لفسخ التعاقد بين الطرفين.
وخرج أوزيل تماماً من حسابات أرتيتا خلال مباريات الموسم الماضي، بسبب انخفاض مستواه وضعف لياقته البدنية، إضافة إلى كثرة إصاباته وغياباته.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
06:31 PM

مقابل 18 مليون جنيه إسترليني .. الأرسنال يسعى للتخلي عن "أوزيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى مسؤولو أرسنال إنهاء عقد الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق، بشكل ودي هذا الصيف، بسبب رغبة الإسباني مايكل أرتيتا في التخلي عن خدماته.

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، الاثنين، عن وجود مفاوضات بين مسؤولي أرسنال ووكيل أعمال أوزيل، على أن يحصل اللاعب على 18 مليون جنيه إسترليني، لفسخ التعاقد بين الطرفين.
وخرج أوزيل تماماً من حسابات أرتيتا خلال مباريات الموسم الماضي، بسبب انخفاض مستواه وضعف لياقته البدنية، إضافة إلى كثرة إصاباته وغياباته.

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