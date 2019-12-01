هل يرحل "الإخوان" من الدوحة؟.. "تميم" لـ"أردوغان": أخرجني من الأزمة!

أبدى انزعاجه من تضرر اقتصاد قطر من مقاطعة الرباعي العربي وانعزال الشعب

أكد موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد، يدرس ترحيل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين داخل البلاد، إلى دولة بشرق آسيا.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية: إن تميم بن حمد ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إمكانية استقبال تركيا أعضاء الإخوان المتواجدين بالدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن تميم بن حمد أبدى للرئيس التركي انزعاجه من تضرر الاقتصاد القطري من موقف الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، وانعزال الشعب عن الشعوب الخليجية، وأكد له أن هذه العزلة أثّرت سلبًا على شعبيته وتهدد حكمه؛ لذلك حان وقت رحيل الإخوان من الدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها حاليًا.

يُذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كانت قد كشفت عن مساعٍ قطرية للتقارب مع الرباعي العربي؛ موضحة أن الدوحة عرَضت استعدادها قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين؛ في سبيل إنهاء الخلاف وإعادة العلاقات متوقعة.