الليلة .. النهضة والأنصار يقصان شريط افتتاح مباريات الجولة 15 من دوري الأولى

يلتقي فريقا النهضة والأنصار الأربعاء، في افتتاح مباريات الجولة الـ15 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويحتل النهضة المركز السادس في ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يأتي الأنصار في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وتستكمل بقية مباريات الجولة يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، بإقامة 5 مباريات يوم 30 ديسمبر، إذ سيلعب الخليج الرابع عشر برصيد 15 نقطة، مع الشعلة التاسع برصيد 19 نقطة، على ملعب الخليج في سيهات، بينما يلتقي الباطن الخامس برصيد 22 نقطة مع جدة الثالث عشر برصيد 19 نقطة، بملعب الباطن، ونجران الحادي عشر برصيد 19 نقطة مع حطين السابع عشر برصيد 13 نقطة في استاد جامعة نجران، والثقبة الرابع برصيد 23 نقطة مع الجيل الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وأحد العاشر برصيد 19 نقطة مع الطائي الثامن برصيد 20 نقطة بملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وتختتم الجولة في الـ31 من الشهر نفسه، بإقامة أربع مباريات، حيث يلعب المجزل الـ20 برصيد 8 نقاط، مع الكوكب الثاني عشر برصيد 19 نقطة في مدينة المجمعة الرياضية، والعين المتصدر برصيد 27 نقطة مع البكيرية الثالث وفي جعبته 23 نقطة، في ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، والقادسية الثاني برصيد 27 نقطة مع النجوم الثامن عشر برصيد 12 نقطة، في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وأخيرًا التقدم التاسع عشر بـ11 نقطة والجيلين السابع برصيد 20 نقطة في ملعب نادي النجمة.