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وزير التعليم يشكر القيادة لموافقتها على إنشاء ‫معهد التطوير المهني

أكد أنه يساهم في دعم مهنية المعلم وتحسين النواتج

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز؛ للموافقة على إنشاء ‫معهد التطوير المهني التعليمي الذي يساهم في دعم مهنية المعلم وتحسين نواتج التعلم".

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر: "أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ للموافقة على إنشاء ‫معهد التطوير المهني التعليمي‬؛ دعماً لمهنية المعلم، وتحسيناً لنواتج التعلم، وتجويداً لمخرجات التدريب، وحوكمة إجراءاته، واعتماد برامجه، والإسهام في تحقيق ‫رؤية المملكة‬ نحو تمهين التعليم".

وزير التعليم معهد التطوير المهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يشكر القيادة لموافقتها على إنشاء ‫معهد التطوير المهني
سبق

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز؛ للموافقة على إنشاء ‫معهد التطوير المهني التعليمي الذي يساهم في دعم مهنية المعلم وتحسين نواتج التعلم".

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر: "أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ للموافقة على إنشاء ‫معهد التطوير المهني التعليمي‬؛ دعماً لمهنية المعلم، وتحسيناً لنواتج التعلم، وتجويداً لمخرجات التدريب، وحوكمة إجراءاته، واعتماد برامجه، والإسهام في تحقيق ‫رؤية المملكة‬ نحو تمهين التعليم".

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
05:11 PM

وزير التعليم يشكر القيادة لموافقتها على إنشاء ‫معهد التطوير المهني

أكد أنه يساهم في دعم مهنية المعلم وتحسين النواتج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز؛ للموافقة على إنشاء ‫معهد التطوير المهني التعليمي الذي يساهم في دعم مهنية المعلم وتحسين نواتج التعلم".

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر: "أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ للموافقة على إنشاء ‫معهد التطوير المهني التعليمي‬؛ دعماً لمهنية المعلم، وتحسيناً لنواتج التعلم، وتجويداً لمخرجات التدريب، وحوكمة إجراءاته، واعتماد برامجه، والإسهام في تحقيق ‫رؤية المملكة‬ نحو تمهين التعليم".

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