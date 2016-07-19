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السفارة في لبنان تكذّب صحيفة "الجمهورية": السفير لم يُدلِ بتصريحٍ عن توفير ٦٠ ألف وظيفة للبنانيين في "نيوم"

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ أن ما نسبته إليه صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم، لم يكن دقيقاً؛ لأنه لم يُدلِ بأيّ تصريحٍ بأن: "نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين".

وعبّرت السفارة عن أملها من وسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

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السفارة في لبنان تكذّب صحيفة "الجمهورية": السفير لم يُدلِ بتصريحٍ عن توفير ٦٠ ألف وظيفة للبنانيين في "نيوم"
سبق

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ أن ما نسبته إليه صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم، لم يكن دقيقاً؛ لأنه لم يُدلِ بأيّ تصريحٍ بأن: "نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين".

وعبّرت السفارة عن أملها من وسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
02:43 PM

السفارة في لبنان تكذّب صحيفة "الجمهورية": السفير لم يُدلِ بتصريحٍ عن توفير ٦٠ ألف وظيفة للبنانيين في "نيوم"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
4,379

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ أن ما نسبته إليه صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم، لم يكن دقيقاً؛ لأنه لم يُدلِ بأيّ تصريحٍ بأن: "نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين".

وعبّرت السفارة عن أملها من وسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

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10 مليارات ..

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