السفارة في لبنان تكذّب صحيفة "الجمهورية": السفير لم يُدلِ بتصريحٍ عن توفير ٦٠ ألف وظيفة للبنانيين في "نيوم"

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ أن ما نسبته إليه صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم، لم يكن دقيقاً؛ لأنه لم يُدلِ بأيّ تصريحٍ بأن: "نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين".

وعبّرت السفارة عن أملها من وسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية في نقل المعلومات.